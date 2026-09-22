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Meta-Aktie: Jefferies schraubt Kursziel nach oben und bestätigt Kaufempfehlung

Meta-Aktie: Jefferies schraubt Kursziel nach oben und bestätigt Kaufempfehlung

Jefferies schraubt das Meta-Kursziel kräftig hoch. Grund ist die neue KI "Muse", die der Analyst als absolute "Killer-App" feiert – die Aktie verzeichnet deutliche Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
650.60 EUR -1.10 EUR -0.17 %
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Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 710 auf 875 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Die Muse ist frei", schrieb Brent Thill in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar in Anspielung an den gleichnamigen neuen KI-Agenten des Facebook-Konzerns. Es verfüge über "alle Anzeichen einer Killer-App" mit nie gesehener Verbraucher-Akzeptanz - deutlich über jener von Anthropics Claude oder Googles Gemini - und enormen Monetarisierungschancen.

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Im NASDAQ-Handel schloss das Papier am Montag 11,43 Prozent höher bei 741,25 US-Dollar. Damit verzeichnete die Aktie ihren höchsten Tagesgewinn seit April 2025. Im nachbörslichen Handel geht es jedoch mit 0,17 Prozent wieder etwas nach unten auf 740 US-Dollar.

/rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 22:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 22:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
08:01 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen DZ BANK

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