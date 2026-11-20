KI-Aktien weiter schwach

Die Hoffnung auf einen Stimmungswandel im Technologie-Bereich durch einen erfolgreichen Rekord-Börsengang von Anthropic ist nicht aufgegangen.

Die kurze Euphorie kippte schnell in eine neue globale Verkaufswelle um. Der NASDAQ 100 landete wieder auf einem Tief seit April und der südkoreanische KOSPI auf dem tiefsten Niveau seit Januar.

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Am Freitag gab der Anthropic-Kurs nach dem fulminanten Start am Vortag allerdings weiter nach. Außerbörslich wurden die Papiere des KI-Plattformentwicklers zuletzt zu 92,60 Dollar gehandelt, was ein fast fünf Prozent großes Minus im Vergleich zum Vortagsschlusskurs bedeutet. Damit schmelzen die Kursgewinne der Anleger, die bei der Zuteilung zum Zuge kamen. Sie hatten die Aktien zu 83 Dollar ins Depot gebucht bekommen.

An der Wall Street hatten die Börsen am Vorabend ihre Verluste ausgeweitet. Dies setzte sich in Asien mit besonders deutlichen Verlusten fort, die es an den technologielastigen Börsen Südkorea, Japan und Taiwan gab. Der Kurs von SK hynix schloss in Seoul fast sechs Prozent tiefer.

Dem folgt in Europa nun auch der Kurs des Chipkonzerns Infineon im XETRA-Handel um mehr als vier Prozent nach unten. Zeitweise notiert die Aktie 4,77 Prozent tiefer bei 46,99 Euro.

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"Für den Gesamtmarkt wurde der Börsengang angesichts des hohen Interesses der Anleger und des massiven Volumens zur Belastung", schrieben am Morgen die LBBW-Experten. Sie raten den Anlegern, die nicht zum Zuge kamen, auch davon ab, dem Kurs hinterherzulaufen. "Von den sechs größten Tech-Börsengängen seit Facebook notierten fünf ein halbes Jahr später unter ihrem Schlusskurs vom ersten Handelstag", betonten sie. Der erst wenige Monate alte, vorherige Rekord-Börsengang von SpaceX sei hier das jüngste Beispiel.

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FRANKFURT/NEW YORK/AMSTERDAM (dpa-AFX)