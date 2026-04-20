KI-Allianz wird ausgebaut

QNX und NVIDIA bauen ihre Zusammenarbeit aus. An der Börse reagierte vor allem die BlackBerry-Aktie mit deutlichen Kursgewinnen.

• Integration von QNX OS for Safety 8.0 in NVIDIA IGX Thor für sichere KI-Anwendungen

• Fokus auf Robotik, Medizintechnik und industrielle Systeme mit hohen Sicherheitsanforderungen

• BlackBerry-Aktie reagiert mit Kurssprung



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QNX baut Zusammenarbeit mit NVIDIA weiter aus

QNX, ein Geschäftsbereich von BlackBerry, baut seine Zusammenarbeit mit NVIDIA weiter aus. Ziel ist es, die Entwicklung sicherheitskritischer Edge-KI-Systeme der nächsten Generation zu ermöglichen. Vorgestellt wurde die erweiterte Partnerschaft auf der Hannover Messe, wie es in der Pressemitteilung von BlackBerry heißt.

Kern der Kooperation ist die Integration von QNX OS for Safety 8.0 in die Plattform NVIDIA IGX Thor samt Halos Safety Stack. Dadurch werden das Echtzeitbetriebssystem von QNX und die Sicherheitsarchitektur von NVIDIA kombiniert, um KI-gestützte Anwendungen in regulierten Bereichen wie Robotik, Medizintechnik und Industrie umzusetzen.

NVIDIA IGX Thor ist speziell für hohe Anforderungen an Rechenleistung, Zuverlässigkeit und funktionale Sicherheit konzipiert - etwa für autonome mobile Roboter, chirurgische Systeme oder industrielle Automatisierung. In Verbindung mit QNX OS for Safety 8.0 können Entwickler Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktionen auf einer einheitlichen Plattform bündeln und gleichzeitig KI-Anwendungen wie Wahrnehmung, Planung und Entscheidungsprozesse nutzen. Dieser Ansatz vereinfacht Systemarchitekturen, unterstützt Zertifizierungen und beschleunigt den Weg von der Entwicklung bis zur Serienproduktion.

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Die vertiefte Zusammenarbeit knüpft an bestehende Projekte beider Unternehmen an, etwa im Automobilbereich, und überträgt bewährte Technologien nun verstärkt auf weitere Branchen. Damit soll der Einsatz sicherer, softwarebasierter und zunehmend autonomer Systeme in unterschiedlichen Industrien vorangetrieben werden.

Zudem ist für ausgewählte Kunden bereits ein Vorabzugang zum NVIDIA IGX Thor Developer Kit mit QNX möglich. QNX selbst liefert Basissoftware für zahlreiche Branchen - darunter Robotik, Medizintechnik, Industrie und Luft- und Raumfahrt - und wird unter anderem von neun der zehn größten Medizintechnikhersteller eingesetzt.

Aktien im Blick

Die BlackBerry-Aktie profitierte zum Wochenstart deutlich von der Nachricht und kletterte am Montag an der NYSE zweistellig. Sie beendete den Handel 13,17 Prozent im Plus bei 5,50 US-Dollar. Vorbörslich notiert sie am Dienstag zeitweise weitere 3,82 Prozent höher bei 5,71 US-Dollar.

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Die NVIDIA-Aktie zeigte sich derweil wenig beeindruckt und beendete den Handel an der NASDAQ zum Wochenstart 0,19 Prozent höher bei 202,06 US-Dollar und notierte im vorbörslichen Dienstagshandel zeitweise 0,13 Prozent tiefer bei 201,79 US-Dollar.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net