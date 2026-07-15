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KI-Assistenten

Alphabet-Aktie höher: EU bricht Googles KI-Monopol auf Android

Alphabet-Aktie höher: EU bricht Googles KI-Monopol auf Android

Die Europäische Union hat Googles Mutterkonzern Alphabet verbindlich angewiesen, sein Android-Betriebssystem und seine Suchmaschinendaten für KI-Dienste zu öffnen, die mit den eigenen Tools wie Gemini konkurrieren.

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Die EU-Kommission erklärte, dass konkurrierende KI-Assistenten nur eingeschränkten Zugriff auf wichtige Funktionen von Googles Android-Betriebssystem hätten und nicht in der Lage seien, gleichberechtigt mit den eigenen Diensten des Technologiekonzerns zu konkurrieren.

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Die Behörde teilte weiter mit, dass Nutzer den KI-Assistenten ihrer Wahl auf Android-Geräten per Sprachbefehl genauso aktivieren können sollten wie den Google-Assistenten und ihn zur Erledigung von Aufgaben wie der Buchung von Taxis nutzen können. Sie fügte hinzu, dass die von ihr erlassenen Maßnahmen "robuste Schutzvorkehrungen beinhalten, um sicherzustellen, dass die Privatsphäre der Nutzer, die Integrität der Geräte und die Sicherheit geschützt sind".

Kent Walker, Googles President für globale Angelegenheiten, erklärte in einer Stellungnahme, dass die Entscheidungen der Kommission die Datenschutz- und Sicherheitsvorkehrungen für die Europäer untergraben könnten.

Die Kommissionsbeamten forderten Google zudem auf, bestimmte Suchdaten an konkurrierende Suchmaschinen weiterzugeben, darunter auch KI-Chatbots mit Suchfunktionen. Dies folgt auf erste Feststellungen, die Google bereits Anfang dieses Jahres übermittelt worden waren. Die aktuelle Entscheidung erteilt dem Unternehmen verbindliche Anweisungen.

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Die Alphabet-Aktie gewinnt im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,7 Prozent auf 372,79 US-Dollar.

DJG/DJN/apo/mgo

DOW JONES

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images, Justin Sullivan/Getty Images

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DatumRatingAnalyst
23.06.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
29.05.26 Alphabet A (ex Google) Overweight Barclays Capital
22.05.26 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
20.05.26 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
20.05.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.