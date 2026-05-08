KI-Ausgaben steigen

Der KI-Boom erreicht die nächste Eskalationsstufe: ByteDance stockt sein Infrastruktur-Budget laut Insidern deutlich auf. Für Halbleiterkonzerne könnte das die nächste Wachstumswelle bedeuten.

• ByteDance erhöht KI-Investitionsbudget um mindestens 25 Prozent

• Steigende Preise für Speicherchips und US-Exportbeschränkungen treiben Strategiewechsel

• KI-Hardwarewerte wie Micron, NVIDIA und SK hynix profitieren von der Investitionswelle



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Die globale Aufbruchstimmung im Bereich der Künstlichen Intelligenz erreicht eine neue Dimension. Wie die South China Morning Post (SCMP) unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, hat ByteDance, der Mutterkonzern der Video-Plattform TikTok, seine Investitionsplanung für die KI-Infrastruktur im laufenden Jahr deutlich nach oben korrigiert. Mit einer Erhöhung des Investitionsbudgets (Capex) um mindestens 25 Prozent auf nunmehr 200 Milliarden Yuan - umgerechnet rund 29,4 Milliarden US-Dollar - unterstreicht das Unternehmen seine Ambitionen im Bereich generativer KI. Diese Entscheidung fällt in eine Phase, in der vor allem die Kosten für Speicherchips deutlich steigen und geopolitische Spannungen die Beschaffungsstrategien großer Tech-Konzerne verändern.

Strategischer Schwenk auf heimische Hardware

Ein wesentlicher Treiber hinter der Budgeterhöhung ist die Neuausrichtung der Lieferketten. Laut den von der SCMP zitierten Quellen setzt ByteDance aufgrund der US-Exportbeschränkungen verstärkt auf chinesische Halbleiterlösungen. Diese Entwicklung folgt den Pekinger Richtlinien, die nationale technologische Souveränität zu stärken und die Abhängigkeit von westlicher High-End-Hardware zu verringern. Für Anleger im Halbleitersektor ist dies ein zweischneidiges Signal: Während die hohe Nachfrage die Preise stützt, könnte sich langfristig eine stärkere Verlagerung der Nachfrage hin zu chinesischen Chip-Herstellern abzeichnen.

Profiteure an der Wall Street und in Asien

Die massiven Investitionen von ByteDance wirken als weiterer Impuls für die Branche und spiegeln sich auch in der aktuellen Börsendynamik wider. An der NASDAQ profitierten Chip-Werte zuletzt von der hohen Investitionsbereitschaft großer Plattformbetreiber. Insbesondere Speicherchip-Spezialisten wie Micron Technology und Grafikkarten-Riese NVIDIA stehen im Fokus der Anleger, da der Bedarf an Rechenleistung trotz steigender Hardwarepreise hoch bleibt. Auch Kursgewinne bei AMD unterstreichen, dass Investoren die hohen Infrastrukturausgaben der Tech-Giganten als wichtigen Wachstumstreiber bewerten.

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Dominanz durch den Doubao-Chatbot

Dass ByteDance bereit ist, solche Summen in die Hand zu nehmen, liegt nicht zuletzt am Erfolg der eigenen Anwendungen. Laut SCMP stellt das Unternehmen mit dem Chatbot Doubao die derzeit meistgeladene KI-App in China. Doubao behauptet sich damit in einem intensiven Wettbewerb mit nationalen und internationalen Angeboten wie ChatGPT sowie den Modellen von Baidu und Alibaba. Um diese starke Position in einem Markt mit Hunderten Millionen Nutzern zu halten, ist eine massive Skalierung der Rechenzentren notwendig. Für Investoren zählt ByteDance damit zu den wichtigen KI-Akteuren im asiatischen Raum, dessen Investitionsentscheidungen Auswirkungen auf die globale Wertschöpfungskette der Halbleiterindustrie haben können.

Herausforderungen durch steigende Betriebskosten

Trotz der beeindruckenden Wachstumszahlen bleibt das Marktumfeld anspruchsvoll. Die Erhöhung des Investitionsbudgets von ursprünglich geplanten 160 Milliarden auf nun 200 Milliarden Yuan ist auch eine Reaktion auf die Preiserhöhungen bei Speicherkomponenten. Anleger beobachten genau, ob die Tech-Konzerne diese Kostensteigerungen durch Effizienzgewinne kompensieren können. Während Hardware-Zulieferer wie SK hynix und Samsung von der hohen Nachfrage profitieren, stellt der enorme Kapitalbedarf eine Belastung für die langfristigen Margen der Anwendungsentwickler dar. Das globale KI-Wettrennen entwickelt sich damit zunehmend zu einem kapitalintensiven Infrastrukturwettlauf, in dem vor allem finanziell schlagkräftige Akteure das Tempo dauerhaft mitgehen können.

Capex-Wachstum als zweischneidiges Schwert

Für Investoren signalisiert der massive Anstieg der Investitionsausgaben bei ByteDance eine Fortsetzung des globalen KI-Wettrüstens, was kurzfristig vor allem Ausrüster und Chip-Produzenten stützt. Das Budget-Plus von mindestens 25 Prozent zeigt, dass die Nachfrage nach Rechenleistung trotz steigender Kosten hoch bleibt. Gleichzeitig steigt bei Anwendern wie ByteDance oder anderen Cloud-Giganten der Druck, diese Milliardeninvestitionen zeitnah zu monetarisieren. Zudem verschärft der stärkere Fokus auf chinesische Inlands-Chips die geopolitischen Risiken für US-Unternehmen, die langfristig Marktanteile in China verlieren könnten. Von den hohen Investitionen profitieren derzeit vor allem Anbieter von Speicherchips, KI-Beschleunigern und Rechenzentrumsinfrastruktur.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net