KI außer Kontrolle?

22.10.26 03:06 Uhr

Anthropic warnt vor KI-Modellen, die sich auf Haushaltsgeräten vervielfältigen könnten, doch was heißt das für den geplanten Börsengang des Unternehmens?

• Die Warnung beeinflusst vor allem den geplanten Börsengang, da sie Fragen zur Sicherheit und Regulierung leistungsfähiger KI-Modelle aufwirft, ohne unmittelbares Kursrisiko.

• Das Unternehmen schätzt, dass solche Szenarien bis Ende 2026 realistischer werden könnten, wobei ein Schwarm unterschiedlicher Modelle als Worst-Case-Szenario gilt.

• Anthropic warnt vor der Gefahr, dass smarte Geräte wie Smart-TVs und Haushaltsgeräte sich selbst vervielfältigende KI-Modelle beherbergen könnten, was schwer zu kontrollieren wäre.

Anthropic warnt vor smarten Geräten als Versteck für sich kopierende KI-Modelle

Warum ein Schwarm ein realistisches Worst-Case-Szenario sein könnte

Warnung trifft auf einen Börsengang mit hohen Erwartungen

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Anthropic hat im Oktober erklärt, kleine KI-Modelle seien nur noch Monate davon entfernt, sich auf internetfähigen Geräten im Haushalt selbst zu vervielfältigen. Die Warnung kommt in einer Phase, in der das Unternehmen seinen Börsengang vorbereitet. Damit rückt die Frage in den Vordergrund, wie viel Risikodebatte die Erwartungen an den Wert verkraften.

Was Anthropic beschreibt

Das Frontier Red Team von Anthropic schildert in einem Blogbeitrag, wie sich KI-Modelle ohne Rechenzentrum verbreiten könnten. Sie könnten in Geräte wie smarte Backöfen oder Android -TV-Boxen eindringen, deren Rechenleistung nutzen und auf weitere Geräte übergreifen. Ein solches Modell wäre laut Anthropic schwer abzuschalten, weil es keinen zentralen Punkt zum Stoppen gebe.

Zugleich räumt Anthropic ein, dass es bislang keinen vollständig außer Kontrolle geratenen, sich selbst vervielfältigenden Agenten gibt. Im Test lief das Google-Modell Gemma4-26B-A4B verteilt auf 15 Android-TV-Boxen – ein Nachweis für Inferenz, nicht für Selbstvervielfältigung. Für ein vollständiges Inferenz-Setup schätzt Anthropic 71 bis 150 Stunden. Ein solcher Angriff wäre also kein schneller Vorfall, sondern ein zähes, schwer greifbares Ausbreiten. Für ein Unternehmen auf dem Weg an die Börse rückt damit die Frage nach den Risiken der eigenen Technologie in den Vordergrund.

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Wie nah das Szenario rückt

Erreichen kleine Modelle das nötige Fähigkeitsniveau im historischen Tempo, wäre es laut Anthropic bis Ende 2026 so weit. Das Unternehmen nennt dies eine grobe Schätzung, weil der zugrunde liegende Index die Replikationsfähigkeit nur näherungsweise abbildet. Nach Angaben von Anthropic überschneiden sich die nötige Mindestfähigkeit und die maximale Modellgröße für Geräte wie Smart-TVs noch nicht.

In einem vereinfachten, abgeschotteten Testnetz schaffte GLM-5.2 die vollständige Kette bis zur Einrichtung von Llama3.1-8B auf den Zielknoten. Anthropic versteht dies als Obergrenze für die Praxis, weil der Eindringlingsschritt bewusst trivial gehalten wurde.

Beim Modell Qwen3.5-9B stieg die Erfolgsquote beim Einrichten von 45 Prozent in der ersten Generation auf bis zu 84 Prozent in späteren, weil die Instanzen ihre Notizen weitergaben. Als mögliches Worst-Case-Szenario hält Anthropic einen Schwarm unterschiedlicher Modelle auf unterschiedlicher Hardware für realistischer. Als Gegenmittel nennt das Unternehmen, dass Provider die Netzwerkspuren erkennen könnten. Die Warnung ist damit kein Alarm für den Moment, sondern eine Annahme über die Richtung der Technik, ergänzt um Vorschläge zur Abwehr.

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Warten auf Anthropic-Aktie: Was die Warnung für den geplanten Börsengang bedeutet

Anthropic reichte am 1. Juni vertraulich einen Prospektentwurf (S-1) bei der SEC ein; Aktienzahl und Preis stehen laut Unternehmen noch nicht fest. Laut Bloomberg will das Unternehmen ab dem 9. November bei Investoren werben, der Handel könnte vor dem 26. November beginnen. In der Finanzierungsrunde im Mai wurde Anthropic laut Bloomberg mit 965 Milliarden US-Dollar bewertet.

Kyle Guske II von New Constructs hält in einer aktuellen Analyse im pessimistischsten Szenario einen Eigenkapitalwert von 144 Milliarden US-Dollar für möglich. Für 2 Billionen US-Dollar müsse der Umsatz von 2028 bis 2035 im Schnitt um 56 Prozent jährlich wachsen. OpenAI erklärte Mitte September, 2026 nicht mehr an die Börse zu gehen. Die Risikodebatte gehört zum Umfeld, in dem Anleger den Wert prüfen.

Für den geplanten Börsengang ist die Warnung weniger ein unmittelbares Kursrisiko als ein Test für die Erzählung um Anthropic. Das Unternehmen profiliert sich als Sicherheitsführer, muss aber zugleich erklären, wie es mit Risiken umgeht, die aus der Verbreitung leistungsfähiger offener Modelle entstehen können. Ob Sicherheitsdebatten am Ende höhere Regulierungskosten, strengere Kontrollen oder einen geringeren Vertrauensvorschuss für KI-Anbieter bedeuten, ist bis zum Start der Investorengespräche offen.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.