KI-Ausverkauf: Jetzt entscheiden CPI, CoreWeave & die Chip-Aktien über den Nasdaq

Wir laden Dich herzlich ein Deine Wunschaktien mit uns zu analysieren

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach einer der turbulentesten Börsenwochen des Jahres startet der Nasdaq einen neuen Erholungsversuch. Der Technologieindex rutschte in der vergangenen Woche zeitweise fast 12 Prozent unter sein Rekordhoch vom 6. Oktober und damit offiziell in eine Korrektur. Allein am Donnerstag verlor der Nasdaq 5,5 Prozent – rund 2,5 Billionen Dollar Börsenwert wurden an einem einzigen Handelstag ausgelöscht. Im Mittelpunkt stehen weiterhin Zweifel daran, ob die gigantischen Investitionen in KI-Rechenzentren tatsächlich schnell genug entsprechende Gewinne liefern. Zusätzliche Unsicherheit brachte der Ausgang der US-Midterms, nachdem die Demokraten die Kontrolle über den Kongress übernommen haben und Anleger nun strengere Regeln für KI und den Ausbau neuer Rechenzentren befürchten. Zum Wochenstart zeichnet sich zwar eine Gegenbewegung ab, doch die entscheidende Frage lautet: War der KI-Ausverkauf bereits die große Bereinigung – oder folgt die nächste Verkaufswelle?

Für neue Spannung sorgt ausgerechnet der US-Arbeitsmarkt. Am Freitag meldete die US-Wirtschaft 165.000 neue Stellen im Oktober, während lediglich rund 65.000 erwartet worden waren. Gleichzeitig fiel die Arbeitslosenquote von 4,2 auf 4,1 Prozent, und die Beschäftigungszahlen der Vormonate wurden um insgesamt 84.000 Stellen nach oben revidiert. Die Börse bekam damit einen unangenehmen Mix präsentiert: Die Wirtschaft bleibt robuster als gedacht – und genau deshalb hat die Fed weniger Gründe, auf eine weitere Zinserhöhung zu verzichten. Die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts im Dezember ist inzwischen auf rund 80 Prozent gestiegen. Damit wird der Dienstag zum vielleicht wichtigsten Tag der Woche: Um 14:30 Uhr werden die US-Verbraucherpreise für Oktober veröffentlicht. Nach 3,7 Prozent Inflation im September erwartet der Markt inzwischen eine Jahresrate von rund 3,9 Prozent. Ein erneut heißer CPI könnte Renditen und Dollar nach oben treiben und vor allem hoch bewertete Nasdaq- und KI-Aktien erneut unter Druck setzen.

Und auch am Freitag folgt mit den US-Erzeugerpreisen der zweite große Inflationstest. Der September-PPI hatte mit einem Monatsanstieg von 1,3 Prozent und einer Jahresrate von 6,3 Prozent bereits für erhebliche Sorgen gesorgt. Besonders stark waren damals die Energiepreise gestiegen. Die Oktober-Zahlen werden am Freitag um 14:30 Uhr veröffentlicht und könnten entscheidend dafür sein, ob der Markt eine weitere Fed-Zinserhöhung im Dezember endgültig einpreist. Etwas Entspannung kommt aktuell immerhin vom Ölmarkt: Brent fällt zum Wochenstart auf rund 98 Dollar je Barrel, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärt hat, dass weitere Angriffe auf Iran bei Fortschritten in den Verhandlungen wahrscheinlich nicht notwendig seien. Sinkende Energiepreise wären genau das Signal, das Fed und Aktienmärkte derzeit dringend benötigen.

Mindestens genauso wichtig wie die Inflationsdaten wird jedoch die nächste Runde der KI-Berichtssaison. Bereits am Montagabend berichtet Rocket Lab über das dritte Quartal. Am Dienstag folgt mit CoreWeave eines der Unternehmen, das wie kaum ein anderes für die aktuelle Debatte über die Finanzierung des KI-Booms steht. Anleger werden weniger nur auf das Umsatzwachstum achten als auf Investitionen, Cashflow, Verschuldung und die Frage, wie schnell neue Rechenzentren tatsächlich profitabel werden. Gerade nach dem jüngsten Kurseinbruch könnte CoreWeave damit zum Stimmungsbarometer für den gesamten AI-Capex-Trade werden.

Am Donnerstagabend folgen dann gleich zwei weitere Schwergewichte der KI-Infrastruktur. Cisco veröffentlicht seine Q1-Zahlen und muss zeigen, ob die Nachfrage nach AI-Networking und Rechenzentrumsinfrastruktur weiterhin so stark wächst wie zuletzt. Gleichzeitig berichtet Applied Materials über sein viertes Geschäftsquartal. Der weltgrößte Anbieter von Anlagen für die Chipproduktion liefert damit einen direkten Blick darauf, wie stark Halbleiterhersteller weiterhin in Leading-Edge-Chips, HBM-Speicher und Advanced Packaging investieren. Nach dem jüngsten Ausverkauf bei Halbleiterwerten könnten gerade diese beiden Ausblicke darüber entscheiden, ob bei Nvidia, AMD, Broadcom und dem gesamten Chipsektor wieder Käufer zurückkehren.

Auch Europa bleibt interessant. Die Eurozone ist im dritten Quartal nach vorläufigen Daten um 0,4 Prozent gewachsen und damit bislang robuster als erwartet. In dieser Woche folgen die detailliertere BIP-Schätzung sowie neue Beschäftigungszahlen. Gleichzeitig bleibt die Inflation mit zuletzt 4 Prozent deutlich über dem EZB-Ziel, sodass auch in Europa die Diskussion über eine weitere Zinserhöhung im Dezember nicht beendet ist. Die Wirtschaft wächst also noch – aber gleichzeitig nimmt der Preis- und Zinsdruck wieder zu.

Im Webinar „Wochenausblick Börse“ ordnen wir deshalb ein, ob DAX, Dow, S&P 500 und Nasdaq nach dem jüngsten KI-Ausverkauf vor einer kräftigen Gegenbewegung stehen – oder ob CPI, PPI und steigende Zinserwartungen die nächste Verkaufswelle auslösen. Wir analysieren die Inflationsdaten, die neue Ausgangslage für die Fed sowie die Quartalszahlen von Rocket Lab, CoreWeave, Cisco und Applied Materials und schauen, was sie für Nvidia, AMD und den gesamten KI-Sektor bedeuten. Natürlich werfen wir auch einen Blick auf Gold, Öl und Bitcoin, besprechen zentrale Unterstützungen und Widerstände und zeigen, wo Trader und Anleger in dieser entscheidenden Handelswoche Chancen und Risiken besonders genau beobachten sollten. Zusätzlich analysieren wir wie gewohnt die Wunschaktien der Teilnehmer.

Melden Sie sich jetzt für dieses spannende Webinar kostenfrei an!

Termin: Montag, 09.11.2026 10:30 Uhr





👉 Kostenloses E-Book zur Space Economy (SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt ETFs uvm.)

👉 Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger

👉 Aktuelle Marktanalysen

👉 Kostenlose Demo





Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.







