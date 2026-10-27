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KI-Boom

CoreWeave-Aktie klettert: Neues Rechenzentrum in Kopenhagen - Welches Potenzial Analysten jetzt sehen

CoreWeave-Aktie klettert: Neues Rechenzentrum in Kopenhagen - Welches Potenzial Analysten jetzt sehen

CoreWeave wächst mit Kopenhagen und einem globalen Netz weiter, doch die hohe Schuldenlast bleibt der Maßstab, an dem Anleger den Ausbau messen.

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  • Kopenhagen ergänzt das Europa-Geschäft um einen neuen Standort
  • Ein globales Netz soll Rechenzentren über Kontinente verbinden
  • Analysten sehen die Aktie sehr unterschiedlich
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CoreWeave hat in Kopenhagen sein erstes Rechenzentrum in Dänemark größtenteils in Betrieb genommen und plant ein globales Netzwerk-Backbone für KI-Lasten. Das teilte der Anbieter am Dienstag mit. Die CoreWeave-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel daraufhin zeitweise 0,85 Prozent fester bei 55,68 US-Dollar.

CoreWeave wächst in Europa weiter

Im Rechenzentrum DEN01 des Betreibers atNorth laufen nach Unternehmensangaben die meisten der geplanten 22,5 Megawatt IT-Kapazität. Die Anlage nutzt NVIDIA-Blackwell-Systeme, verbunden über NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand, und speist überschüssige Wärme ins lokale Fernwärmenetz ein. Europa zählt damit neun Rechenzentren in fünf Ländern.

Gemessen am Gesamtbetrieb ist Kopenhagen ein kleiner Baustein, denn CoreWeave betrieb zum 30. Juni 2026 weltweit 51 Rechenzentren mit mehr als 1,5 Gigawatt aktiver Leistung. Die 22,5 Megawatt machen davon höchstens 1,5 Prozent aus. Der Standort ist daher eher ein Signal für die Fortsetzung des Ausbaus als ein spürbarer Treiber der Zahlen. Entscheidend ist, wie das Unternehmen die Standorte künftig vernetzt.

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Backbone bindet Standorte auf vier Kontinenten an

Strategisch wiegt das Netzwerk schwerer. CoreWeave baut nach eigenen Angaben das erste globale KI-Backbone für Workloads im Petabit-Bereich. Neue Präsenzpunkte sind in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indien, Indonesien, Singapur, Australien, Korea und Japan geplant, der Aufbau beginnt im vierten Quartal 2026 und soll bis Mitte 2027 zum vollständigen Netz führen. Das bestehende Netz in Nordamerika und Europa reicht dann über vier Kontinente.

Jeder Präsenzpunkt bündelt mehrere Verbindungen mit je 400 Gigabit pro Sekunde, hardwarebasierte Verschlüsselung und redundante Pfade. Laut Unternehmensblog soll der Punkt in Indonesien die drei im August 2026 angekündigten Standorte anbinden. Chief Operating Officer Sachin Jain sagte, Kunden bräuchten mehr als Rechenkapazität, nämlich verlässliche Infrastruktur im großen Maßstab und die Möglichkeit, Daten und Workloads dorthin zu verlagern, wo ihr Geschäft es erfordert. Damit rückt CoreWeave die Verbindung der Standorte neben die reine Rechenleistung.

Schuldenlast und Analystenbild zur CoreWeave-Aktie

Der Ausbau steht jedoch unter Finanzierungsdruck. Im zweiten Quartal 2026 stieg der Umsatz laut Mitteilung vom 11. August auf 2,58 Milliarden US-Dollar nach 1,21 Milliarden im Vorjahr. Der Nettozinsaufwand von 640 Millionen US-Dollar entspricht knapp einem Viertel des Umsatzes. Das zeigt, wie viel vom Wachstum die Finanzierung bindet. Dem steht ein Auftragsbestand von rund 104 Milliarden US-Dollar zum 30. Juni gegenüber.

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Goldman Sachs stufte CoreWeave in einer Studie von Analystin Gabriela Borges vom 20. Oktober von Neutral auf Buy hoch und nennt ein Kursziel von 106 US-Dollar. Das Haus begründet den Schritt mit knapper Rechenkapazität und dem Leistungsvorsprung von CoreWeave. Der Konsens der von TipRanks aufgeführten 30 Analysten lautet Buy, das mittlere Kursziel liegt bei 130,92 US-Dollar und damit mehr als doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs. Das Analystenbild ist breit gestreut. Entscheidend bleibt, ob CoreWeave den Ausbau finanziert bekommt, ohne dass die Zinslast das Wachstum aufzehrt.

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die Finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Robert Way/Shutterstock.com

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