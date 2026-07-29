GFT-Aktie verliert trotzdem: KI-Nachfrage beflügelt Wachstum im zweiten Quartal

KI-Boom

06.08.26 09:40 Uhr

Der Softwareanbieter GFT Technologies hat seinen Wachstumskurs dank des Booms von Künstlicher Intelligenz im zweiten Quartal fortgesetzt.

Umsatz und Gewinn legten weiter zu, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Vorstandschef Marco Santos sieht die Gesellschaft damit auf Kurs zu ihren Jahreszielen - einem Umsatz von etwa 930 Millionen und einem bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von 71 Millionen Euro.

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Im zweiten Quartal stieg der Umsatz von GFT im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 233 Millionen Euro. Der bereinigte operative Gewinn sprang um zehn Prozent auf 16,5 Millionen Euro nach oben. Der Überschuss legte sogar um ein Drittel auf 8,5 Millionen Euro zu.

Die GFT-Aktie fällt am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise um 2,99 Prozent auf 22,75 Euro.

/stw/mis

STUTTGART (dpa-AFX)