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KI-Boom

Nordex-Aktie fest: Windkraftanlagenbauer heimst weitere Großaufträge aus den USA ein

Nordex-Aktie fest: Windkraftanlagenbauer heimst weitere Großaufträge aus den USA ein

Nordex hat in den USA drei neue Aufträge mit einer Gesamtkapazität von 484 Megawatt erhalten. Damit setzt der Windkraftanlagenbauer seine starke Auftragsentwicklung auf dem US-Markt fort.

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Nordex AG
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Der Windkraftanlagenbauer Nordex kann sich über weiterhin rege Nachfrage aus den Vereinigten Staaten freuen. Nordex habe in den USA drei neue Aufträge mit einer Gesamtkapazität von mehr als 480 Megawatt erhalten, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Zum Vergleich: Im gesamten zweiten Quartal hatte Nordex Aufträge von knapp 3.100 Megawatt erhalten.

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Die nun in den USA geschlossenen Verträge umfassen den Angaben zufolge die Lieferung von 81 Turbinen des Typs N163/5.X. Die Produktion für die neuen Aufträge findet im Nordex-Werk in Iowa statt. Die Namen der Kunden und der Projekte wurden nicht genannt.

In den USA herrscht seit dem Amtsantritt von Donald Trump viel Unsicherheit über die längerfristige Nutzung von Windkraft. Der US-Präsident ist bekanntermaßen kein Fan von Erneuerbarer Energie. Zugleich haben die USA aber einen stark steigenden Strombedarf, nicht zuletzt durch den Bau vieler Rechenzentren im Zuge des KI-Booms./lew/jha/

Nordex kann sich über weiterhin rege Nachfrage aus den Vereinigten Staaten freuen. Nordex habe in den USA drei neue Aufträge mit einer Gesamtkapazität von mehr als 480 Megawatt erhalten, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Zum Vergleich: Im gesamten zweiten Quartal hatte Nordex Aufträge von knapp 3.100 Megawatt erhalten.
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Die nun in den USA geschlossenen Verträge umfassen den Angaben zufolge die Lieferung von 81 Turbinen des Typs N163/5.X. Die Produktion für die neuen Aufträge findet im Nordex-Werk in Iowa statt. Die Namen der Kunden und der Projekte wurden nicht genannt.

In den USA herrscht seit dem Amtsantritt von Donald Trump viel Unsicherheit über die längerfristige Nutzung von Windkraft. Der US-Präsident ist bekanntermaßen kein Fan von Erneuerbarer Energie. Zugleich haben die USA aber einen stark steigenden Strombedarf, nicht zuletzt durch den Bau vieler Rechenzentren im Zuge des KI-Booms.

Die Nordex-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 2,21 Prozent auf 40,76 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
31.07.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.07.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets