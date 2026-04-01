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KI-Boom

Samsung übertrifft Prognosen deutlich - Aktie springt nach Rekordergebnis an

07.04.26 07:33 Uhr
Samsung liefert Rekordzahlen - Aktie gewinnt | finanzen.net

Samsung hat im ersten Quartal dank des anhaltenden KI-Booms operativ so viel verdient wie noch nie.

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Der Betriebsgewinn des südkoreanischen Elektronikriesen habe rund 57 Billionen Won (32 Milliarden Euro) betragen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspreche dies einer Verachtfachung - und dem höchsten Wert, den Samsung in seiner Unternehmensgeschichte je in einem Quartal erzielen konnte. Zudem übertraf der Konzern die Erwartungen der Experten deutlich. Die Aktie legte nach Bekanntgabe der Zahlen bis zu sechs Prozent zu, drehte aber im Handelsverlauf ins Minus.

Der hohe Betriebsgewinn Samsungs fußt laut Experten vor allem auf der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Samsung Electronics ist einer der weltweit führenden Produzenten von Halbleitern, insbesondere im Segment leistungsstarker Speicherchips. Bei den Zahlen von Samsung Electronics handelt es sich nur um eine erste Schätzung. Genauere Zahlen wird der Konzern erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen, voraussichtlich am Ende des Monats.

Die Samsung-Aktie notiert im heimischen Handel zeitweise 0,88 Prozent höher bei 194,800 Won.

/fkr/DP/zb

SEOUL (dpa-AFX)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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