KI-Boom treibt HP Enterprise an - Umsatzziele deutlich angehoben

HOUSTON (dpa-AFX) - Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat wegen der starken Nachfrage nach KI-Infrastruktur seine Umsatzziele deutlich angehoben. Die Erlöse sollen im Geschäftsjahr 2025/26 (bis Ende Oktober) nun um 29 bis 33 Prozent zulegen, wie der Server- und Speicherlösungs-Spezialist bereits am Montag nach US-Handelsschluss in Houston mitteilte. Zuvor lag die ausgegebene Spanne noch bei 17 bis 22 Prozent Umsatzplus. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte der Konzern einen Erlös von 34,3 Milliarden Dollar (rund 29,5 Milliarden Euro) erzielt. Für das Geschäftsjahr 2026/27 erwartet das Management dann noch ein Wachstum im Bereich von 8 bis 12 Prozent. Beide Ziele liegen deutlich über den Erwartungen von Branchenexperten.

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Bei den Anlegern kam das überaus gut an. Die Aktie machte im nachbörslichen US-Handel am Montag einen Kurssprung um fast 30 Prozent. Im regulären Handel hatten die Papiere zuvor mit einem Plus von 9,2 Prozent bei 47,00 Dollar geschlossen.

Im zweiten Geschäftsquartal 2025/26 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent auf 10,7 Milliarden US-Dollar, wie der Konzern weiter vermeldete. Analysten hatten im Schnitt mit weniger gerechnet. Ein wesentlicher Wachstumstreiber war dabei das Server-Geschäft. Hier kletterten die Erlöse um rund 33 Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar.

Der aktuelle KI-Boom sorgt für zusätzliche Nachfrage nach klassischen Servern, die oft leistungsfähig genug für den Einsatz von KI-Modellen sind. In diesem Bereich habe es im Quartal ein "dreistelliges Wachstum" bei den Aufträgen gegeben, so Konzernchef Antonio Neri

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Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg in den drei Monaten bis Ende April mit 79 Cent auf mehr als das doppelte - Analysten hatten hier bisher weitaus weniger auf dem Zettel. Für das laufende Geschäftsjahr stellt der Konzern einen ebenfalls über den Erwartungen liegenden bereinigten Gewinn von 3,35 bis 3,45 Dollar in Aussicht. Zuvor hatte der Konzern noch eine Spanne von 2,30 bis 2,50 Dollar genannt.

Die Erwartungen an HPE waren hoch, nachdem Wettbewerber Dell (Dell Technologies) in der Vorwoche mit starken Zahlen die Aktien der gesamten Branche nach oben gezogen hatte. HPE zählt zu den größten Herstellern von Computertechnik und profitiert stark von der Nachfrage nach Hardware zum Training und Einsatz von KI-Anwendungen. Der Aktienkurs hat sich seit Jahresbeginn fast verdoppelt./err/tav/stk