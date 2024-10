KI-Chips im Visier

Künstliche Intelligenz ist weiterhin in aller Munde. Nun erwägen US-Behörden aber scheinbar, den Verkauf von KI-Chips an bestimmte Länder einzuschränken. AMD, NVIDIA und Intel geraten daraufhin unter Druck.

• US-Behörden erwägen Deckelung von Chip-Exporten

• "Länderspezifische" Obergrenzen möglich

• AMD-Aktien, NVIDIA-Aktien & Co. unter Druck



Der Hype rund um künstliche Intelligenz ist an den Märkten weltweit offenbar noch lange nicht abgeebbt. Nun erwägen US-Behörden aber wohl, den Verkauf von KI-Chips an bestimmte Länder im Interesse der nationalen Sicherheit zu begrenzen, wie Bloomberg unter Berufung auf anonyme Quellen am Vorabend berichtete.

Deckelung von KI-Chip-Exporten

Demnach befinde sich das US-Handelsministerium "in frühen Überlegungen, eine Obergrenze für Exportlizenzen für KI-Chips - wie sie von NVIDIA Corp., Advanced Micro Devices Inc. und Intel Corp. hergestellt werden - länderspezifisch festzulegen", heißt es bei MarketWatch. Dabei gehe es um Länder im Nahen Osten wie die Vereinigten Arabischen Emirate sowie Saudi-Arabien, die für KI genutzte Rechenzentren massiv ausbauen wollen. Erst vergangenen Monat hatte das Handelsministerium neue Vorschriften angekündigt, die den Verkauf von KI-Chips an einige Länder im Nahen Osten erleichtern, wie MarketWatch erinnert. Zudem hätten die USA gemeinsam mit den Vereinigten Arabischen Emiraten kürzlich eine Erklärung herausgegeben, in der sie ihre "vertiefte Zusammenarbeit im Bereich KI... untermauert durch ein gemeinsames Engagement für sichere, geschützte und vertrauenswürdige KI" anpriesen, zitiert MarketWatch dazu.

NVIDIA, AMD & Co. im Blick

An der Börse gerieten KI-Aktien in Reaktion auf die Meldung unter Druck. Während AMD-Aktien an der NASDAQ 2,23 Prozent verlieren auf 161,59 US-Dollar, steigen NVIDIA-Papiere um 0,15 Prozent auf 138,28 US-Dollar. Für die Anteilsscheine von Intel geht es derweil um 0,64 Prozent runter auf 23,29 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net