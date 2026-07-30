DAX 25.719 +0,4%ESt50 6.391 +0,7%MSCI World 4.822 +1,6%Top 10 Crypto 8,29 -0,1%Nas 25.122 +2,8%Bitcoin 55.584 -1,0%Euro 1,1494 -0,3%Öl 90,3 +1,4%Gold 4.052 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
KI-Cloud-Boom

Nebius-Aktie im Höhenflug: Starke Zahlen von Microsoft und Meta treiben KI-Rally weiter an

Nebius-Aktie im Höhenflug: Starke Zahlen von Microsoft und Meta treiben KI-Rally weiter an

Nach zweistelligen Kurssprüngen binnen zwei Handelstagen fragen sich Anleger, wie lange die Rally bei Nebius durch die KI-Investitionen mehrerer Techriesen noch trägt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
474.45 EUR 9.90 EUR 2.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
390.40 EUR -1.75 EUR -0.45 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nebius
181.48 EUR 18.48 EUR 11.34 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

  • Nebius-Aktie springt erneut kräftig an
  • Starke Cloud-Zahlen von Microsoft und Meta befeuern die KI-Rally
  • Experten warnen zugleich vor hoher Bewertung und teurer Fremdfinanzierung
Werbung

Die Aktie von Nebius Group legt im vorbörslichen Handel an der NASDAQ am Freitag zeitweise um 9,06 Prozent zu auf 205,50 US-Dollar, nachdem der KI-Infrastrukturanbieter bereits am Donnerstag um 27,13 Prozent nach oben geschossen war. Rückenwind kommt von starken Quartalszahlen der Techkonzerne Microsoft und Meta Platforms, die nach Einschätzung von The Motley Fool die Sorge vor nachlassenden Ausgaben für Rechenzentren zerstreut haben.

Microsoft signalisiert ungebremste KI-Investitionen

Microsoft meldet nach Handelsschluss am Mittwoch neue Rechenzentrums-Leasingverträge im Volumen von mehr als 130 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von über zwei Dritteln gegenüber dem Vorquartal. Microsoft-Chef Satya Nadella sagte im Rahmen der Telefonkonferenz, der Konzern werde seine Rechenzentrumskapazität binnen zwei Jahren voraussichtlich verdoppeln, allein im abgelaufenen Quartal seien 31 neue Rechenzentren ans Netz gegangen. Die Cloud-Sparte Azure wuchs im Jahresvergleich um 43 Prozent.

Auch bei Meta zeigt sich ungebrochene Nachfrage nach Rechenleistung

Bei Meta Platforms fielen die Ergebnisse zwar schwächer aus, doch auch dort zeigte sich die hohe Nachfrage nach Rechenkapazität. Firmenchef Mark Zuckerberg beschrieb das Abwägen zwischen eigener Nutzung und externem Verkauf der aufgebauten Kapazitäten und sagte während der Telefonkonferenz, man bekomme derzeit "viele Angebote für Rechenleistung deutlich über dem eigenen Einkaufspreis".

Werbung

Nebius-Aktie profitiert von der Cloud-Rally, Bewertung bleibt Diskussionspunkt

Für Nebius, das mit dem Verkauf von Zugängen zu KI-Rechenkapazität Geld verdient, sind die Aussagen der beiden Techriesen unmittelbar relevant. Der Kurssprung folgt zudem auf einen bereits in diesem Monat verkündeten Rechenkapazitäts-Deal im Volumen von 1 Milliarde US-Dollar. The Motley Fool bleibt dennoch vorsichtig und verweist auf die hohe Bewertung der Aktie sowie die Abhängigkeit von teurer Fremdfinanzierung zur Wachstumsfinanzierung.

Ob sich das positive Signal der beiden Branchengrößen in den kommenden Quartalszahlen von Nebius bestätigt, dürfte der nächste Prüfstein für die Bewertung der Aktie sein.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Werbung

Anzeige: Nebius und tausende weitere Wertpapiere provisionsfrei bei finanzen.net zero.

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com, jackpress / Shutterstock.com

Aktuelle Microsoft Aktie News

Werbung

Microsoft Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
30.07.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
27.07.26 Microsoft Buy UBS AG
21.07.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Microsoft Buy Deutsche Bank AG