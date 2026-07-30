Nebius-Aktie im Höhenflug: Starke Zahlen von Microsoft und Meta treiben KI-Rally weiter an

KI-Cloud-Boom

31.07.26 13:18 Uhr

Nach zweistelligen Kurssprüngen binnen zwei Handelstagen fragen sich Anleger, wie lange die Rally bei Nebius durch die KI-Investitionen mehrerer Techriesen noch trägt.

• Experten warnen jedoch vor der hohen Bewertung und teurer Fremdfinanzierung der Nebius-Aktie, deren zukünftige Entwicklung stark von den kommenden Quartalszahlen der Tech-Giganten abhängt.

• Microsoft investiert weiterhin massiv in Rechenzentren, mit neuen Verträgen im Wert von über 130 Milliarden US-Dollar, während Meta ebenfalls eine hohe Nachfrage nach Rechenkapazität verzeichnet.

• Die Nebius-Aktie steigt im vorbörslichen Handel deutlich, unterstützt durch die starken Cloud-Zahlen von Microsoft und Meta, die die KI-Rally antreiben.

Nebius-Aktie springt erneut kräftig an

Starke Cloud-Zahlen von Microsoft und Meta befeuern die KI-Rally

Experten warnen zugleich vor hoher Bewertung und teurer Fremdfinanzierung

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Die Aktie von Nebius Group legt im vorbörslichen Handel an der NASDAQ am Freitag zeitweise um 9,06 Prozent zu auf 205,50 US-Dollar, nachdem der KI-Infrastrukturanbieter bereits am Donnerstag um 27,13 Prozent nach oben geschossen war. Rückenwind kommt von starken Quartalszahlen der Techkonzerne Microsoft und Meta Platforms, die nach Einschätzung von The Motley Fool die Sorge vor nachlassenden Ausgaben für Rechenzentren zerstreut haben.

Microsoft signalisiert ungebremste KI-Investitionen

Microsoft meldet nach Handelsschluss am Mittwoch neue Rechenzentrums-Leasingverträge im Volumen von mehr als 130 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von über zwei Dritteln gegenüber dem Vorquartal. Microsoft-Chef Satya Nadella sagte im Rahmen der Telefonkonferenz, der Konzern werde seine Rechenzentrumskapazität binnen zwei Jahren voraussichtlich verdoppeln, allein im abgelaufenen Quartal seien 31 neue Rechenzentren ans Netz gegangen. Die Cloud-Sparte Azure wuchs im Jahresvergleich um 43 Prozent.

Auch bei Meta zeigt sich ungebrochene Nachfrage nach Rechenleistung

Bei Meta Platforms fielen die Ergebnisse zwar schwächer aus, doch auch dort zeigte sich die hohe Nachfrage nach Rechenkapazität. Firmenchef Mark Zuckerberg beschrieb das Abwägen zwischen eigener Nutzung und externem Verkauf der aufgebauten Kapazitäten und sagte während der Telefonkonferenz, man bekomme derzeit "viele Angebote für Rechenleistung deutlich über dem eigenen Einkaufspreis".

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Nebius-Aktie profitiert von der Cloud-Rally, Bewertung bleibt Diskussionspunkt

Für Nebius, das mit dem Verkauf von Zugängen zu KI-Rechenkapazität Geld verdient, sind die Aussagen der beiden Techriesen unmittelbar relevant. Der Kurssprung folgt zudem auf einen bereits in diesem Monat verkündeten Rechenkapazitäts-Deal im Volumen von 1 Milliarde US-Dollar. The Motley Fool bleibt dennoch vorsichtig und verweist auf die hohe Bewertung der Aktie sowie die Abhängigkeit von teurer Fremdfinanzierung zur Wachstumsfinanzierung.

Ob sich das positive Signal der beiden Branchengrößen in den kommenden Quartalszahlen von Nebius bestätigt, dürfte der nächste Prüfstein für die Bewertung der Aktie sein.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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