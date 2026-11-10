CoreWeave-Aktie gefragt: Umsatz übertrifft die eigene Prognose - Ausblick angehoben

KI-Cloud mit Rückenwind

10.11.26 22:22 Uhr

Der KI-Infrastrukturanbieter wächst schneller als selbst angekündigt, doch ein Kostenblock legt noch stärker zu.

• Der Nettoverlust wächst auf 709 Millionen US-Dollar, hauptsächlich bedingt durch hohe Zinskosten aus dem Ausbau der Rechenzentren, mit erwarteten Zinsaufwendungen von bis zu 1,15 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal.

• Das Unternehmen hebt die Umsatzprognose für 2026 auf bis zu 13,3 Milliarden US-Dollar an und steigert den Auftragsbestand auf rund 132,5 Milliarden US-Dollar.

• CoreWeave verzeichnet im dritten Quartal einen Umsatzanstieg um fast 170 % auf 3,66 Milliarden US-Dollar und übertrifft damit die eigene Prognose.

CoreWeave steigert den Umsatz im dritten Quartal um knapp 170 Prozent

Der Konzern hebt die Umsatzprognose für 2026 erneut an

Steigende Zinskosten lassen den Nettoverlust deutlich wachsen

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CoreWeave hat heute nach US-Börsenschluss Quartalszahlen über der eigenen Prognose vorgelegt und die Anleger damit überzeugt: Die Aktie legte nachbörslich an der NASDAQ kurzzeitig rund 7 Prozent zu. Inzwischen steht ein Plus von 2,5 Prozent auf 49,95 US-Dollar an der Tafel.

Umsatz über der eigenen Spanne

Im dritten Quartal 2026 kletterte der Umsatz auf 3,66 Milliarden US-Dollar, nach 1,37 Milliarden US-Dollar ein Jahr zuvor. Damit übertraf CoreWeave die im August ausgegebene Spanne von 3,45 bis 3,6 Milliarden US-Dollar. Konzernchef Michael Intrator sprach in der Quartalsmitteilung von einem Durchbruchsquartal: Die bereinigte operative Marge habe ein Quartal früher als geplant die Zweistelligkeit erreicht.

CoreWeave hebt den Jahresausblick erneut an

Für 2026 rechnet das Unternehmen nun mit einem Umsatz von 13,0 bis 13,3 Milliarden US-Dollar, bisher waren 12,4 bis 13,2 Milliarden US-Dollar angepeilt. Der Auftragsbestand wuchs auf rund 132,5 Milliarden US-Dollar, nach etwa 104 Milliarden US-Dollar Ende Juni.

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Zinslast drückt auf das Ergebnis

Unter dem Strich wuchs der Nettoverlust auf 709 Millionen US-Dollar, nach 110 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Hauptgrund ist der schuldenfinanzierte Ausbau der Rechenzentren: Der Nettozinsaufwand stieg auf 846 Millionen US-Dollar, für das vierte Quartal erwartet CoreWeave bereits 1,05 bis 1,15 Milliarden US-Dollar.

Wie tragfähig die Finanzierung ist, dürfte sich an den Kundengeldern zeigen: Intrator stellte für die kommenden drei Monate Vorauszahlungen und Einlagen von rund 9 Milliarden US-Dollar in Aussicht.

Alexandra Hesse, Redaktion Finanzen.net

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