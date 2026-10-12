NVIDIA-Aktie: Möglicher Deal mit Reflection AI - die Chancen und Risiken für Anleger

KI-Coding

12.10.26 11:51 Uhr

Mit 800 Millionen US-Dollar ist NVIDIA bei Reflection AI längst an Bord, doch nun liegt offenbar deutlich mehr auf dem Tisch als ein weiterer Scheck.

• Für NVIDIA ist die strategische Motivation vor allem, die Marktstellung im KI-Softwarebereich zu stärken und die Nachfrage nach Rechenleistung durch offene Modelle zu steigern, während die genaue Deal-Form (Übernahme oder Acqui-Hire) für Investoren entscheidend ist.

• Reflection AI hat im Oktober 2024 mit Beam ein offenes KI-Modell vorgestellt, das auf Programmierung und KI-Agenten spezialisiert ist und sich mit chinesischen Modellen wie Kimi K3 misst, wobei es auf Effizienz setzt.

• NVIDIA erwägt den Kauf oder Ausbau seiner Beteiligung am KI-Startup Reflection AI, möglicherweise durch ein Acqui-Hire, um Kartellprüfungen zu umgehen und Talente sowie Technologie zu sichern.

NVIDIA verhandelt wohl über Kauf oder Ausbau der Beteiligung an Reflection AI

Ein Acqui-Hire könnte eine langwierige Kartellprüfung umgehen

Reflections erstes offenes Modell Beam zielt auf Coding und KI-Agenten

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NVIDIA lotet nach einem Bericht der Financial Times, der investing.com vorliegt, eine Übernahme des KI-Startups Reflection AI oder einen Ausbau seiner Beteiligung aus. Die Börse nimmt die Nachricht gelassen: Die NVIDIA-Aktie notiert an der NASDAQ vorbörslich mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 229,54 US-Dollar. Die FT, die sich am Samstag auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berief, beschreibt die Gespräche als frühes Stadium, das auch ergebnislos enden kann. Reuters konnte den Bericht nicht unabhängig bestätigen. Reflection AI lehnte gegenüber der Agentur einen Kommentar ab, NVIDIA äußerte sich zunächst nicht.

Übernahme, Finanzspritze oder Acqui-Hire

Laut FT sind drei Varianten denkbar: eine vollständige Übernahme, zusätzliche Finanzmittel oder eine Vereinbarung, bei der NVIDIA Mitarbeiter von Reflection AI einstellt und deren Technologie lizenziert. Die letzte Form, gemeinhin Acqui-Hire genannt, hätte für den Konzern einen klaren Vorteil. Sie könnte die langwierige kartellrechtliche Prüfung umgehen, die bei einer klassischen Übernahme droht, und NVIDIA trotzdem Talente und Technologie des Startups sichern.

Das Muster kennt NVIDIA bereits aus eigener Praxis. Im Dezember 2025 sicherte sich der Konzern eine nicht exklusive Lizenz an der Chiptechnologie des Inferenzspezialisten Groq und holte dessen Gründer Jonathan Ross sowie weitere Führungskräfte an Bord, während Groq formal eigenständig blieb. CNBC bezifferte den Deal damals auf rund 20 Milliarden US-Dollar in bar, offiziell bestätigt wurde die Summe nicht.

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Warum NVIDIA beim KI-Coding mitmischen will

Für NVIDIA geht es um mehr als eine weitere Finanzbeteiligung. Der Konzern dominiert den Markt für Prozessoren, mit denen KI-Modelle trainiert und betrieben werden, ein Deal mit Reflection AI würde diese Stellung in die Softwareentwicklung verlängern. Automatisiertes Programmieren gilt als schnell wachsendes Anwendungsfeld künstlicher Intelligenz, und Chiphersteller wie Softwarehäuser suchen gleichermaßen nach Geschäft jenseits der reinen Infrastrukturausgaben.

Reflection AI fügt sich zudem in eine Strategie, die NVIDIA seit Monaten offen verfolgt. Auf der Entwicklerkonferenz GTC rief der Konzern am 16. März die Nemotron Coalition ins Leben, ein Bündnis aus acht Gründungsmitgliedern, darunter Reflection AI, Mistral AI und Cursor. Gemeinsam sollen sie ein offenes Basismodell entwickeln, das auf NVIDIAs DGX Cloud trainiert wird.

Aus Sicht des Chipkonzerns ist die Logik naheliegend: Offene Modelle, die Unternehmen und Staaten auf eigener Infrastruktur betreiben, erzeugen Nachfrage nach genau der Rechenleistung, an der NVIDIA verdient.

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Beam soll mit chinesischen Modellen mithalten

Gegründet wurde Reflection AI 2024 von Misha Laskin und Ioannis Antonoglou, zwei früheren Forschern von Google DeepMind, dem KI-Labor von Alphabet. Am 5. Oktober stellte das Startup mit Beam sein erstes Open-Weight-Modell vor, zugeschnitten auf Programmierung und agentenbasierte Anwendungen. Das Modell arbeitet nach dem Mixture-of-Experts-Prinzip: Von 501 Milliarden Parametern sind je Rechenschritt nur 23 Milliarden aktiv, was den Betrieb im Vergleich zu größeren offenen Modellen verbilligen soll.

Reflection AI selbst sieht Beam auf Augenhöhe mit großen chinesischen offenen Modellen, die bei Entwicklern vor allem wegen ihrer niedrigen Kosten beliebt sind. Ganz ohne Einschränkung kommt die Selbstdarstellung allerdings nicht aus. Bei der reinen Leistungsfähigkeit räumt das Unternehmen ein, dass das chinesische Modell Kimi K3 vorn liegt, Beams Stärke sieht es in der Effizienz. Unabhängig überprüft sind die Leistungsangaben noch nicht. Für ein Startup, dessen Finanzierungsrunde CEO Laskin im April gegenüber CNBC mit einer Bewertung von 25 Milliarden US-Dollar vor Kapitalzufluss bezifferte, ist das bislang ein schmaler öffentlicher Leistungsnachweis.

Für Anleger der NVIDIA-Aktie zählt die Form des Deals

Schon heute ist NVIDIA laut FT ein bedeutender Geldgeber und hat Reflection AI bereits 800 Millionen US-Dollar zugesagt. Eine Komplettübernahme spielte in einer anderen Liga: Gemessen an der Bewertung aus der jüngsten Finanzierungsrunde ginge es um ein Vielfaches dieser Summe. Entsprechend dürfte für Anleger weniger die Tatsache der Gespräche zählen als die gewählte Struktur. Ein Acqui-Hire spräche dafür, dass NVIDIA vor allem Köpfe und Technologie will, eine volle Übernahme dafür, dass der Konzern ein eigenes Standbein in der KI-Softwareentwicklung aufbauen möchte.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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