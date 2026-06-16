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KI-Dynamik

Halbleiteraktien gefragt: AIXTRON, ASML und PVA legen deutlich zu

17.06.26 09:45 Uhr
Oddo sorgt für Optimismus: Halbleiteaktien wie AIXTRON, PVA und ASML klar im Plus | finanzen.net

Die Aktien von AIXTRON und PVA TePla lauern am Mittwoch unweit ihrer Jahreshochs auf einen Chartausbruch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
58,30 EUR 2,28 EUR 4,07%
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ASMI
999,00 EUR -1,50 EUR -0,15%
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ASML NV
1.627,40 EUR 73,40 EUR 4,72%
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BE Semiconductor Industries NV
306,30 EUR 7,30 EUR 2,44%
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PVA TePla AG
44,00 EUR 1,64 EUR 3,87%
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Dabei gewinnen AIXTRON an der MDAX-Spitze via XETRA 4,16 Prozent auf 58,56 Euro und PVA TePla im SDAX 4,03 Prozent auf 44,36 Euro. AASML aus dem EuroStoxx 50 nähern sich wieder dem jüngsten Rekord und gewinnen im Pariser Handel 2,26 Prozent auf 1.627,20 Euro.

Experte Stephane Houri von der Investmentbank Oddo BHF bleibt bullisch für Halbleiterhersteller und ihre Zulieferer. Er hob seine Kursziele für zahlreiche Aktien der Branche an, auch wenn er dabei für AIXTRON zunächst kein weiteres Potenzial mehr signalisiert. AIXTRON-Papiere haben 2026 aber auch schon 240 Prozent an Wert gewonnen.

Houri ist im laufenden Zyklus bereits selektiver geworden, wie er am Mittwoch betonte. Seit April hat er seine Empfehlungen von zuvor zwei Dritteln aller Werte bereits auf unter die Hälfte zurückgefahren. Grundsätzlich bleibt er aber von anhaltender Halbleiter- und KI-Dynamik überzeugt.

/ag/jha/

FRANKFURT/AMSTERDAM (dpa-AFX)

Bildquellen: ASML, SmartCaps

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15.06.2026ASML NV OutperformBernstein Research
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25.05.2026ASML NV OutperformBernstein Research
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15.06.2026ASML NV OutperformBernstein Research
11.06.2026ASML NV BuyGoldman Sachs Group Inc.
03.06.2026ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.05.2026ASML NV OutperformBernstein Research
21.05.2026ASML NV OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.06.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
15.04.2026ASML NV HaltenDZ BANK
08.04.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
29.01.2026ASML NV HoldJefferies & Company Inc.
28.01.2026ASML NV HaltenDZ BANK
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22.06.2018ASML NV VerkaufenDZ BANK
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