KI-Euphorie, Industrieprofite & Makrodaten

US-Märkte trotz Inflation gelassen

Künstliche Intelligenz treibt Gewinne

Licht und Schatten in China

Neue Woche hat viel im Gepäck

Obwohl in der Regel von Marktbeobachtern mit Spannung erwartet, verkam die Veröffentlichung der Daten zum PCE-Deflator, der die Preisentwicklung persönlicher Konsumausgaben in den USA misst, am Freitag praktisch zum Non-Event. Der Anstieg von 2,7 % war zwar etwas höher als erwartet, dies konnte man aber bereits in der tags zuvor veröffentlichten Ersteinschätzung zum BIP-Wachstum im ersten Quartal 2024 und den darin enthaltenen Preisdaten ablesen. Die Aktienindizes beendeten den Tag daher auch allesamt positiv, wobei sich der Nasdaq Composite mit einem Plus von 2 % deutlich von den Verlusten des Vortages erholen konnte. Auch der S&P 500 (+ 1,02 %) sowie in Europa der DAX (+1,36 %) und Eurostoxx 50 (+ 1,37%) gingen gestärkt ins Wochenende.Auf der Einzeltitelebene sorgte das Thema KI bei den Tech-Werten für deutlich Rückenwind. Nachdem bereits Alphabet von Fortschritten in seinem KI-Geschäft berichtete, überzeugte am Freitag Microsoft mit guten Zahlen im Cloud-Segment, wobei die Aktie um 1,8 % nach oben kletterte. Und der KI-Führer Nvidia sprang angesichts der positiven Stimmung im Sektor ebenfalls um über 6%. Das Unternehmen legt seine Ergebnisse aber erst am 22. Mai vor.Die Börsen im Land der Mitte eröffneten heute ebenfalls deutlich im Plus. Gestützt wurde die Rally von einer Meldung, wonach der strauchelnde Immobilienkonzern CIFI Holdings eine Einigung mit Anleihebesitzern erzielen konnte. Am Wochenende wurden hingegen nicht ganz so positive Daten zu den Unternehmensgewinnen im Industriesektor veröffentlicht. Der starke Jahresauftakt mit Profiten von über 10 % in der Januar-Februar-Periode (Y-Y) wurde getrübt durch einen Rückgang von 3,5 % im März. Für das Gesamtquartal war der Anstieg mit 4,3 % somit geringer als erwartet. Insbesondere die weiter negativen Produzentenpreise sowie schwächere Exporte drückten hier auf die Profite. Die negative Dynamik zum Quartalsende lassen dabei die Sorgen wachsen, dass die anfängliche Erholung der chinesischen Wirtschaft schon wieder ins Stocken geraten könnte.Das US-Finanzministerium veröffentlicht heute seine Refinanzierungspläne für die kommenden drei Monate. Angesichts der weiter steigenden Staatsverschuldung kann – ähnlich wie im November letzten Jahres – eine unerwartete Änderung in der Finanzierungsstruktur für deutliche Bewegung an den US-Anleihemärkten sorgen. Am Dienstag stehen Inflationsdaten für den Euroraum an. Nach einem Anstieg im März von 2,4 %, und damit leicht unter den Erwartungen, werden die neuen Daten zeigen, ob die Inflationsrisiken überwunden sind und damit der Weg für die EZB der Weg frei ist für eine erste Zinssenkung im Sommer. Außerdem werden Daten zum verarbeitenden Gewerbe in China erwartet. Die niedrigeren Industrieprofite im März könnten ein Signal sein, dass die chinesische Industrie trotz positivem Trend an Schwung verloren haben könnte. Mitte der Woche sind dann alle Augen auf die Fed gerichtet. Eine Leitzinsveränderung ist zwar nicht zu erwarten, aber im anschließenden Statement wird der Markt auf neue Hinweise zum ersten Zinssenkungstermin achten. Mit den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für April wird man schließlich sehen, ob die Nachfrage nach Arbeitskräften trotz anhaltend hoher Zinsen weiter robust bleibt. Erwartet wird ein Aufbau von 243.000 Stellen (nach 303.000 im März), bei unveränderter Arbeitslosenquote von 3,8%.