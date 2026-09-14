SAP-Aktie zurück auf der Überholspur: Ist der Einstieg noch attraktiv?

KI-Fantasie treibt Kurs

14.09.26 11:02 Uhr

Die SAP-Aktie zeigt wieder Stärke. Nach der Erholung stellt sich für Anleger allerdings die Frage, wie viel dieser Perspektive bereits im Kurs steckt.

• Das Unternehmen setzt auf ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 10 Milliarden Euro, um die Erholung nach einem schwachen Jahresstart zu stützen.

Starke Cloud-Zahlen und KI-Fantasie beflügeln die SAP-Aktie im September

Analysten sehen weiterhin überwiegend Kaufpotenzial trotz schwankender Kursziele

Rückkaufprogramm stützt die Erholung nach schwachem Jahresstart

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SAP, einer der weltweit größten Anbieter von Unternehmenssoftware, setzt sich zum Wochenstart mit einem zeitweisen XETRA-Plus von 2,75 Prozent auf 182,14 Euro an die DAX-Spitze. Für Anleger stellt sich die Frage, ob die aktuelle Stärke der Beginn einer nachhaltigen Erholung ist.

Cloud-Wachstum und KI-Strategie befeuern die SAP-Aktie

Einen konkreten Anlass für die Kursaufschläge gibt es am Montag zunächst nicht. Doch für Anleger scheint das operative Geschäft wieder deutlicher in den Fokus zu rücken. Der Softwarekonzern hatte seine Cloud-Erlöse im zweiten Quartal währungsbereinigt um 24 Prozent steigern können, die Erlöse der Cloud-ERP-Suite kletterten um 27 Prozent. Der Auftragsbestand im Cloud-Geschäft wuchs daneben um 27 Prozent auf 22,9 Milliarden Euro. Vorstandschef Christian Klein verwies in seinem Kommentar auf ein währungsbereinigtes Wachstum dieses Backlogs von 26 Prozent, gestützt durch die "Autonomous Enterprise"-Strategie mit SAP Autonomous Suite und SAP Business AI Platform.

Auf der Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference positionierte Klein den Konzern dann im September als Nutznießer einer aus seiner Sicht einmaligen Chance im KI-Bereich, da SAP über zentrale Geschäftsdaten und die ERP-Prozesslogik verfüge, die große Sprachmodelle für echten Mehrwert benötigten. Für den Herbst 2026 kündigte er die neue Plattform "Joule Work" mit rund 400 spezialisierten KI-Agenten an. Laut einer Konferenzzusammenfassung wuchs die Cloud-Kundenbasis im zweiten Quartal 2026 um 26 Prozent, wobei rund 60 Prozent der installierten Basis noch On-Premise liefen, was zusätzliches Potenzial für das Cloud- und KI-Geschäft eröffne.

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Aktienrückkauf stützt die Erholung

Der Rückenwind für die SAP-Aktie kommt zudem aus einem hausgemachten Programm. Ende Januar 2026 hatte die Aktie ihren stärksten Tagesverlust seit Oktober 2020 verzeichnet, nachdem die Cloud-Wachstumsprognose für 2026 die Erwartungen verfehlt hatte, obwohl das Cloud-Auftragsvolumen im vierten Quartal 2025 um 25 Prozent gewachsen war und sich der freie Mittelzufluss nahezu verdoppelt hatte. Als Reaktion legte SAP ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 10 Milliarden Euro auf, das bis Ende 2027 laufen soll. Seit Ende Juli läuft die zweite Tranche des Programms über bis zu 2,6 Milliarden Euro.

Ist die SAP-Aktie jetzt ein Einstieg?

Für Anleger ist die entscheidende Frage nach der kräftigen Erholung, ob die SAP-Aktie noch weiteres Potenzial besitzt oder ob ein Teil der guten Nachrichten bereits im Kurs steckt. Dafür spricht vor allem die weiterhin hohe Wachstumsdynamik im Cloud-Geschäft sowie die zunehmende Integration von KI in die SAP-Produkte. Auch das laufende Aktienrückkaufprogramm kann den Kurs zusätzlich stützen.

Allerdings ist die Aktie in den vergangenen drei Monaten bereits um rund 28 Prozent gestiegen. Das begrenzt kurzfristig den Spielraum, zumal die Analysten mit ihren Kurszielen weit auseinanderliegen. Das durchschnittliche Kursziel von 203,71 Euro liegt zwar noch über dem aktuellen Kursniveau von 182,46 Euro, die UBS hat die Aktie in ihrer jüngsten Analyse mit einem Kursziel von 201 Euro jedoch nur mit "Neutral" bewertet.

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Für Anleger ergibt sich damit ein gemischtes Bild: Wer auf das anhaltende Cloud-Wachstum und die KI-Strategie von SAP setzt, könnte die jüngste Erholung als Zeichen einer operativen Trendwende betrachten. Nach dem starken Kursanstieg spricht aus Chance-Risiko-Sicht allerdings einiges dafür, nicht dem Kurs hinterherzulaufen, sondern mögliche Rücksetzer für einen Einstieg abzuwarten.

Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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