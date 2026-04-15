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KI-Finanzierung

CoreWeave-Aktie jetzt ein Kauf? - Milliarden für KI-Ausbau - Bond-Aufstockung und Mega-Deal mit Jane Street

16.04.26 15:58 Uhr
CoreWeave-Aktie an der US-Techbörse mit Potenzial? - Frisches Kapital - Jane-Street-Deal unterstreicht KI-Boom | finanzen.net

Die CoreWeave-Aktie steht im Spannungsfeld aus aggressiver Finanzierung und wachsender KI-Nachfrage. Ein Milliarden-Deal mit Jane Street und neue Anleihen unterstreichen den Expansionskurs.

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• CoreWeave erhöht Anleiheemission um 1 Milliarde US-Dollar auf insgesamt 2,75 Milliarden US-Dollar
• Starke Nachfrage nach KI-Infrastruktur treibt Finanzierung und Wachstum
• Jane Street sichert sich KI-Cloud-Kapazitäten im Wert von 6 Milliarden US-Dollar

CoreWeave stockt Anleihe auf - Nachfrage nach KI-Finanzierungen bleibt hoch

CoreWeave greift erneut auf den Kapitalmarkt zurück: Laut Bloomberg hat das Unternehmen seine bestehende Hochzinsanleihe um weitere 1 Milliarde US-Dollar aufgestockt. Die 9,75 Prozent verzinsten Senior Notes mit Laufzeit bis 2031 treffen dabei auf starke Nachfrage. Bereits eine Woche zuvor hatte CoreWeave 1,75 Milliarden US-Dollar eingesammelt.

MarketWatch zufolge beläuft sich das Gesamtvolumen der Anleihe nun auf 2,75 Milliarden US-Dollar. Die Entscheidung zur Aufstockung sei eine Reaktion auf eine "überwältigende Nachfrage" seitens der Investoren gewesen. Die Mittel sollen unter anderem zur Refinanzierung bestehender Schulden und für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden.

Der Schritt ist Teil einer breiteren Finanzierungsstrategie: CoreWeave nutzt gezielt verschiedene Kapitalquellen, um den massiven Ausbau seiner KI-Infrastruktur zu stemmen. Hintergrund sind milliardenschwere Kundenverträge und ein rasant wachsender Bedarf an Rechenkapazität. Laut Bloomberg hat das Unternehmen zuletzt unter anderem einen 21-Milliarden-Dollar-Deal mit Meta abgeschlossen. Insgesamt ist die Nachfrage nach KI-bezogenen Finanzierungen am Markt weiterhin hoch.

Jane Street setzt auf CoreWeave - 6 Milliarden Dollar für KI-Cloud

Parallel dazu treibt CoreWeave sein operatives Geschäft voran. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gab, hat das Tradinghaus Jane Street eine Vereinbarung über KI-Cloud-Dienstleistungen im Umfang von rund 6 Milliarden US-Dollar unterzeichnet.

Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft erhält Jane Street Zugang zu hochleistungsfähiger Recheninfrastruktur, darunter auch NVIDIAs Vera-Rubin-Technologie. Zusätzlich investiert das Unternehmen 1 Milliarde US-Dollar direkt in CoreWeave-Aktien zu einem Preis von 109 US-Dollar je Anteilsschein.

Jane Street betonte: "Wir setzen uns nachdrücklich dafür ein, in Spitzentechnologien zu investieren […] und diese in großem Maßstab einzusetzen, um zur Steigerung der Markteffizienz beizutragen." CoreWeave wiederum sieht in dem Kunden einen besonders anspruchsvollen Partner: "Jane Street arbeitet wie ein Pionierlabor, das im Bereich Deep Learning ständig neue Wege beschreitet und die Reichweite und Komplexität seiner Modelle immer weiter ausbaut", erklärte Umsatzchef Max Hjelm.

Die Vereinbarung unterstreicht die strategische Positionierung von CoreWeave als spezialisierter Anbieter für KI-Infrastruktur, der von der zunehmenden Nutzung von Machine Learning im Finanzsektor profitiert.

CoreWeave-Aktie reagiert mit Verlusten- Analysten sehen begrenztes Potenzial

An der Börse fällt die Reaktion bislang verhalten aus: Im NASDAQ-Handel kostete die CoreWeave-Aktie zuletzt 116,10 US-Dollar (-2,18%). Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus jedoch bereits auf rund 66 Prozent.

Die Bewertung erscheint damit zunehmend ambitioniert. Laut TipRanks überwiegen weiterhin positive Einschätzungen: Von 24 Analysten empfehlen 15 die Aktie zum Kauf, acht raten zum Halten, ein Analyst spricht eine Verkaufsempfehlung aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 124,09 US-Dollar und damit nur rund 4,5 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 118,69 US-Dollar.

Für Anleger ergibt sich damit ein gemischtes Bild: Die operative Dynamik ist hoch, die Finanzierung gesichert - doch ein Großteil der Wachstumserwartungen scheint bereits im Kurs eingepreist.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Robert Way/Shutterstock.com

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