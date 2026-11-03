KI-Turbo gezündet: Reicht das für neue Kursfantasie für die ON Semi-Aktie?

KI-Geschäft trägt Ausblick

03.11.26 08:34 Uhr

Umsatz, Marge und Gewinn übertreffen die Vorjahreswerte deutlich, doch die schwächere Autosparte wirft die Frage auf, wie belastbar der Aufschwung ist.

• Das Unternehmen plant Zukäufe, um das KI-Geschäft langfristig zu stärken, und erwartet für das vierte Quartal weiteres Wachstum, trotz eines zunächst enttäuschenden Ausblicks an der Börse.

Marge und Gewinn legen schneller zu als der Umsatz

KI-Rechenzentren treiben, die Autosparte bremst vorübergehend

Zukäufe sollen das KI-Geschäft langfristig stärken

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ON Semiconductor hat im dritten Quartal 2026 Umsatz, Margen und Gewinn gesteigert. Der Umsatz stieg laut Unternehmensmitteilung um 11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 1,72 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,90 US-Dollar. Getragen wird das Wachstum vom Geschäft mit KI-Rechenzentren, während die Autosparte vorerst schwächelt. Für das Schlussquartal stellt der Chipkonzern weiteres Wachstum in Aussicht.

ON Semiconductor steigert Marge und Gewinn stärker als den Umsatz

Die bereinigte Bruttomarge lag bei 41,2 Prozent, nach 39,3 Prozent im zweiten Quartal 2026. Finanzchef Thad Trent zufolge stieg sie damit das fünfte Quartal in Folge, um 190 Basispunkte zum Vorquartal. Der Trend ist damit kein Ausreißer. Die bereinigte operative Marge erreichte 23,2 Prozent nach 19,2 Prozent im Vorjahresquartal. Der Gewinn je Aktie wuchs laut Trent um mehr als 40 Prozent, bei deutlich geringerem Umsatzplus. Das Wachstum speist sich damit vor allem aus Profitabilität statt aus Volumen.

Der freie Cashflow stieg auf 489 Millionen US-Dollar, 31 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Damit blieb mehr als ein Viertel des Umsatzes als freier Mittelzufluss im Konzern. Gewinnwachstum und Mittelzufluss laufen also zusammen, was die Basis stützt, auf der der Ausblick aufsetzt.

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KI-Rechenzentren tragen, Autosparte bremst

Den Umsatz mit KI-Rechenzentren, die ON Semiconductor seit dem dritten Quartal 2026 als eigenes Segment ausweist, bezifferte CEO Hassane El-Khoury in der Telefonkonferenz auf 180 Millionen US-Dollar. Das sind 175 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Das Segment wächst damit deutlich schneller als der Konzern. Für 2026 erwartet das Unternehmen rund 620 Millionen US-Dollar, für 2027 eine Verdopplung auf höherer Basis.

Die Automobilsparte setzte nach Angaben von Trent 777 Millionen US-Dollar um, 1 Prozent weniger als im Vorquartal. Der Finanzchef führt das auf Lieferkapazität zurück, die zu KI-Rechenzentren und Industrie umgelenkt wurde. Für das Schlussquartal rechnet das Unternehmen mit einem Rückgang im hohen einstelligen Prozentbereich, für das erste Quartal 2027 mit der Rückkehr zu normalem Niveau. El-Khoury sagte, die Schwäche sei angebotsbedingt und nicht strategisch gewollt. Investing.com schrieb am heutigen Dienstag, Anleger hätten sich am Autoausblick gestört. Entscheidend ist, ob die Kapazität tatsächlich wieder zugunsten der Autosparte frei wird.

Ausblick und Zukäufe: Wohin der Konzern steuert

Für das vierte Quartal 2026 stellt das Unternehmen einen Umsatz von 1,715 bis 1,82 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Die Spanne beginnt damit knapp unter dem Umsatz des dritten Quartals. Die bereinigte Bruttomarge soll 41,5 bis 43,5 Prozent erreichen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 0,95 bis 1,07 US-Dollar liegen. Die Untergrenzen beider Spannen liegen über den Werten des dritten Quartals.

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Strategisch setzt ON Semiconductor auf Zukäufe. Ferric, Anbieter integrierter Spannungsregler, soll für 600 Millionen US-Dollar in bar plus bis zu 175 Millionen US-Dollar erfolgsabhängig übernommen werden, der Abschluss wird bis Ende 2026 erwartet. Die Finanzierung erfolgt aus vorhandenen Mitteln. Das KI-Umsatzziel für 2030 hebt das Unternehmen um 500 Millionen auf mehr als 3 Milliarden US-Dollar an. Bei Synaptics sollen nun rund 5,7 Milliarden US-Dollar in bar fließen statt 7 Milliarden US-Dollar in Aktien. Nach dem Abschluss hat der Schuldenabbau laut Trent oberste Priorität. Der Konzern verschiebt sein Gewicht damit weiter Richtung KI, ohne die Bilanz aus dem Blick zu verlieren.

So reagiert die ON Semiconductor-Aktie

An der NASDAQ kehrte nach der Bilanzvorlage von ON Semi nachbörslich zunächst Ernüchterung ein. Der enttäuschende Ausblick ließ die Aktie zunächst kräftig absacken. Im weiteren Verlauf schienen Anleger mit genauerem Blick auf das Zahlenwerk aber schließlich doch verhalten optimistisch, die ON Semi-Aktie gewann nachbörslich schlussendlich 0,48 Prozent auf 70,45 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.net

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