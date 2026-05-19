DAX24.476 +0,3%Est505.896 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 +1,7%Nas26.011 +0,5%Bitcoin66.425 +0,4%Euro1,1595 -0,1%Öl108,8 -1,9%Gold4.485 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX fester -- Wall Street uneins -- EU-Einigung: USA bekommen Zollvorteile -- CSG, Cerebras, Chip-Aktien, OHB, DroneShield, BYD, Siemens Energy, RENK im Fokus
Top News
Intel-Aktie mit 6%-Rally. CEO Tan erwartet Zusagen mehrerer Foundry-Kunden im zweiten Halbjahr. Aufholjagd auf TSMC gestartet! Intel-Aktie mit 6%-Rally. CEO Tan erwartet Zusagen mehrerer Foundry-Kunden im zweiten Halbjahr. Aufholjagd auf TSMC gestartet!
Tech-Termin des Tages steht an: Analysten bleiben für die NVIDIA-Aktie vor Quartalszahlen reihenweise bullish Tech-Termin des Tages steht an: Analysten bleiben für die NVIDIA-Aktie vor Quartalszahlen reihenweise bullish
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
KI-Gigant im Fast-Track

Nach fulminantem Börsendebüt: S&P-Entscheidung schickt Cerebras-Aktie hoch

20.05.26 15:34 Uhr
Cerebras-Aktie haussiert an der NASDAQ nach Index-Hammer: NVIDIA-Jäger hebelt die Wartefrist aus! | finanzen.net

Cerebras steht vor der Aufnahme in die S&P-Indexfamilie, nachdem der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices eine beschleunigte Aufnahme im Fast-Track-Verfahren bestätigt hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cerebras Systems Inc
303,63 USD 6,98 USD 2,35%
Charts|News|Analysen
NVIDIA Corp.
191,18 EUR 1,86 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• S&P Dow Jones Indices bestätigt Fast-Track-Zulassung für Cerebras
• Beschleunigtes Verfahren umgeht die reguläre zwölfmonatige Wartezeit für neu börsennotierte Unternehmen
• Notierung des NVIDIA-Herausforderers verzeichnet Kursgewinne

Fast-Track-Inklusion durch S&P Global treibt institutionelle Nachfrage

Der US-Indexanbieter S&P Dow Jones Indices hat bestätigt, dass der KI-Infrastrukturspezialist Cerebras Systems für die beschleunigte Aufnahme in die S&P-Indizes qualifiziert ist. Dies geht aus übereinstimmenden Medienberichten hervor, welche aus der entsprechenden Client Notice des Indexanbieters zitierten. Diese sogenannte Fast-Track-Regelung greift exklusiv bei Börsenabgängen von außergewöhnlicher Marktkapitalisierung und erlaubt es Unternehmen, die traditionelle einjährige Wartefrist für die Indexberechtigung zu umgehen. Demnach wird die Integration in die entsprechenden S&P-Benchmarks bereits mit Wirkung zum Handelsstart am Montag, den 25. Mai 2026, vollzogen. Institutionelle Investoren und Indexfonds (ETFs), welche die S&P-Mutterindizes passiv abbilden, geraten dadurch unter Zugzwang, die Aktie des Chipentwicklers in ihre Portfolios aufzunehmen.

Die Nachricht bricht in eine Phase erhöhter Volatilität im Halbleitersektor ein und verleiht dem Titel signifikanten Rückenwind. Die schnelle Indexaufnahme könnte die Liquidität des Papiers drastisch erhöhen und das Profil des Unternehmens am Kapitalmarkt nachhaltig stärken. Cerebras, bekannt für die Entwicklung des weltweit größten monolithischen KI-Prozessors ("Wafer-Scale Engine"), hat mit einem Emissionsvolumen von rund 5,55 Milliarden US-Dollar das bislang größte IPO des laufenden Jahres realisiert. Die hohe Nachfrage spiegelt den anhaltenden Investorenhunger nach alternativen Hardware-Architekturen wider, um die Dominanz von NVIDIA im Bereich des High-Performance-Computing aufzubrechen.

Aktuelle Aktienreaktion und fulminante Post-IPO-Performance

Die Notierung reagiert sichtlich auf die Ankündigung der Index-Aufnahme und legt im NASDAQ-Handel zeitweise um 7,80 Prozent auf 327,32 US-Dollar zu. Bereits am Vortag hatte das Papier im regulären Handel einen deutlichen Kurszuwachs verzeichnet und sich erfolgreich gegen den allgemein schwächelnden Sektor-Trend gestemmt. Seit dem offiziellen Börsendebüt am vergangenen Donnerstag zu einem Ausgabepreis von 185 US-Dollar zeigt der Trendpfeil steil nach oben.

Das Handelsvolumen an den Optionsmärkten spiegelte zuletzt eine stark bullishe Tendenz der Marktteilnehmer wider, wobei Call-Optionen das Marktgeschehen dominierten. Trader nutzen wohl die kurzfristigen Rücksetzer im Umfeld des IPO-Hypes offensichtlich als Einstiegsgelegenheiten, gestützt durch die fundamentale Fantasie einer beschleunigten Index-Aufnahme. Die technische Struktur des Charts etabliert damit direkt nach der Erstnotiz eine solide relative Stärke zum Gesamtmarkt.

Was das für Anleger bedeutet

Für Investoren liefert die beschleunigte Indexaufnahme von Cerebras ein starkes charttechnisches wie auch psychologisches Signal, das kurzfristig zu weiteren Zuflüssen durch passive Indexfonds führen dürfte. Die fundamentale Bewertung des KI-Akteurs hat sich durch den fulminanten Kursaufschlag seit dem IPO jedoch massiv verteuert, was das Risiko von Gewinnmitnahmen erhöhen könnte. Zudem dürfte die hohe Umsatzabhängigkeit von Großkunden in den kommenden Quartalsberichten genauestens auf den Prüfstand gestellt werden. Anleger sollten daher genau abwägen, ob das aktuelle Kursniveau das operative Wachstumspotenzial bereits vorwegnimmt oder ob eine Konsolidierung abgewartet werden sollte.

Alexandra Hesse, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com, Samuel Boivin / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
14.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen