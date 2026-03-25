KI-Giganten im Vergleich

Während NVIDIA den Markt für KI-Hardware dominiert, positionieren sich Broadcom und Alphabet mit eigenen Chip-Designs und integrierten Plattformen als kraftvolle Alternativen.

• NVIDIA meldet Rekordumsatz von 68,1 Milliarden US-Dollar für das vierte Quartal 2026

• Broadcom steigert KI-Umsatz im ersten Quartal 2026 um 106 Prozent auf 8,4 Milliarden US-Dollar

• Alphabet investiert massiv in eigene TPU-Beschleuniger und meldet Cloud-Wachstum von 48 Prozent

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NVIDIA: Unangefochtener Primus mit ambitionierten Zielen

Die NVIDIA-Aktie bleibt das Maß aller Dinge im aktuellen Marktumfeld. Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 meldete das Unternehmen einen Rekordumsatz von 68,1 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 73 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders hervorzuheben ist das Data-Center-Segment, das mit 62,3 Milliarden US-Dollar den Löwenanteil zum Erfolg beitrug. "Der Wendepunkt für agentische KI ist erreicht", konstatierte Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA, bei der Bilanzvorstellung. Das Unternehmen blickt optimistisch in die Zukunft und prognostiziert für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von etwa 78,0 Milliarden US-Dollar.

Alphabet: Die vertikale Integration als Wettbewerbsvorteil

Alphabet positioniert sich zunehmend als vertikal integrierter KI-Konzern, der nicht nur Software, sondern auch spezialisierte Hardware anbietet. Mit den hauseigenen Tensor Processing Units (TPUs) bietet die Google-Muttergesellschaft eine kosteneffiziente Alternative zu den Grafikprozessoren von NVIDIA an. Diese "Custom-Designed AI Accelerator" sind speziell für Aufgaben im Bereich Training und Inferenz optimiert. Im vierten Quartal 2025 stieg der konsolidierte Umsatz um 18 Prozent auf 113,8 Milliarden US-Dollar, wobei das Cloud-Geschäft um beachtliche 48 Prozent auf 17,7 Milliarden US-Dollar zulegte. Laut Sundar Pichai, CEO von Alphabet und Google, verarbeiten die Gemini-Modelle mittlerweile über 10 Milliarden Token pro Minute, wie er bei der Präsentation der Quartalszahlen sagte.

Broadcom: Spezialist für maßgeschneiderte KI-Beschleuniger

Auch Broadcom hat sich fest als tragende Säule der KI-Infrastruktur etabliert. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026, das am 1. Februar endete, erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 19,311 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Besonders dynamisch entwickelte sich der Bereich KI-Halbleiterlösungen, dessen Umsatz um 106 Prozent auf 8,4 Milliarden US-Dollar anstieg. CEO Hock Tan, betonte in der offiziellen Pressemitteilung, dass das Wachstum durch eine robuste Nachfrage nach kundenspezifischen KI-Beschleunigern und KI-Networking getrieben wurde. Für das zweite Quartal 2026 stellt das Management einen Umsatz von rund 22,0 Milliarden US-Dollar in Aussicht.

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Barclays-Analysten bestätigen "Overweight"-Rating für KI-Trio

Die britische Investmentbank Barclays signalisiert in ihren jüngsten Analysen deutliches Vertrauen in die Fortsetzung der KI-Rally und stuft alle drei Schwergewichte mit "Overweight" ein. Für NVIDIA bestätigte Analyst Tom O'Malley am 18. März 2026 ein Kursziel von 275 US-Dollar und verwies darauf, dass die zunehmende Bedeutung von KI-Datenzentren sowie die Recheneffizienz zentrale Treiber bleiben. Auch bei Alphabet zeigt sich das Bankhaus optimistisch: Ross Sandler hob das Kursziel für die A-Aktie am 5. Februar von 315 auf 360 US-Dollar an, da die "KI-Story auf Hochtouren" laufe, warnte jedoch gleichzeitig vor den damit verbundenen Kostensteigerungen. Im Falle von Broadcom sieht Barclays das Kursziel nach den jüngsten Quartalszahlen sogar bei 500 US-Dollar. Laut einer Studie vom 5. März habe der Konzern bereits den "ersten Aufschlag" gemacht, um das ambitionierte Ziel von 100 Milliarden US-Dollar Umsatz mit KI-Halbleitern im Geschäftsjahr 2027 zu erreichen.

NVIDIA, Broadcom oder Alphabet - welche Aktie hat das meiste Potenzial?

Die aktuelle Marktstimmung für die drei Tech-Giganten bleibt - trotz geopolitischer Unsicherheiten - überwiegend positiv, was sich in den "Strong Buy"-Ratings bei TipRanks widerspiegelt. Die NVIDIA-Aktie notierte an der NASDAQ zuletzt bei 178,68 US-Dollar (Schlusskurs vom 25. März), woraus sich bei einem durchschnittlichen Kursziel von 273,34 US-Dollar ein theoretisches Potenzial von etwa 53 Prozent ergibt. Bei Alphabet (Schlusskurs am 25. März: 289,59 US-Dollar) liegt das Kurspotenzial bis zum Zielwert von 385,90 US-Dollar bei rund 33 Prozent. Die Broadcom-Aktie, die zuletzt bei 318,81 US-Dollar schloss, weist bei einem Ziel von 471,74 US-Dollar ein Aufwärtspotenzial von etwa 48 Prozent auf.

Trotz kurzfristiger Schwankungen unterstreichen die massiven Aktienrückkaufprogramme - NVIDIA mit verbleibenden 58,5 Milliarden US-Dollar und Broadcom mit einem neuen 10-Milliarden-Programm - das Vertrauen der Managements in die langfristige Wertentwicklung.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net