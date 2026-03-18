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KI-Hardware im Fokus

Tesla & SpaceX AI setzen weiter auf NVIDIA: Musk kündigt "große" Bestellungen an - Aktien geben nach

19.03.26 14:35 Uhr
Aktien von NVIDIA und Tesla an der NASDAQ schächer: Tesla & SpaceX AI bleiben NVIDIA-Großabnehmer trotz AI5-Chip | finanzen.net

Elon Musk hat angekündigt, dass seine Unternehmen Tesla und das neu formierte SpaceX AI weiterhin massiv in Hardware von NVIDIA investieren werden.

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• Fortführung der großvolumigen Hardware-Bezugsstrategie bei NVIDIA
• Entwicklung des hauseigenen AI5-Chips für Edge-Computing-Anwendungen
• Integration von xAI in SpaceX zur Stärkung der Synergien im Bereich künstliche Intelligenz

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Strategische Partnerschaft von Tesla & SpaceX AI mit NVIDIA bleibt bestehen

Der US-Unternehmer Elon Musk bekräftigte am späten Mittwochabend über den Kurznachrichtendienst X, dass sowohl der Elektroautomobilhersteller Tesla als auch die neue Einheit SpaceX AI weiterhin in erheblichem Umfang Rechenkapazitäten von NVIDIA beziehen werden. Diese Hardware-Ressourcen sind essenziell, um die enormen Datenmengen zu verarbeiten, die für das Training komplexer neuronaler Netze erforderlich sind. Musk reagierte damit auf Spekulationen über eine mögliche Reduzierung der Abhängigkeit von externen Chip-Zulieferern. Laut Reuters-Berichten sieht die Strategie vor, die bestehende Infrastruktur kurzfristig zu skalieren, während parallel die vertikale Integration eigener Halbleiterlösungen vorangetrieben wird.

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Eigene Chip-Architektur für Optimus und Robotaxis

Trotz der anhaltenden Partnerschaft mit NVIDIA fokussiert sich Tesla verstärkt auf die Entwicklung der fünften Generation hauseigener KI-Chips, die unter der Bezeichnung AI5 firmieren. Musk erklärte gegenüber seinen Followern auf X, dass dieser neue Chip zwar in Rechenzentren für Trainingszwecke eingesetzt werden könne, primär jedoch für das sogenannte Edge-Computing optimiert sei. Hierbei stehen insbesondere der humanoide Roboter Optimus sowie die geplante Robotaxi-Flotte im Vordergrund, die auf lokale, hocheffiziente Rechenleistung angewiesen sind. Der CEO betonte, dass die Hardware-Spezifikationen gezielt auf die Anforderungen der Full Self-Driving-Software (FSD) zugeschnitten werden, um die Latenzzeiten bei autonomen Manövern zu minimieren.

Expansion von SpaceX AI und Start des Terafab-Projekts

Ein bedeutender struktureller Schritt ist auch die kürzlich erfolgte Übernahme von xAI durch SpaceX im Rahmen eines Aktientauschs. Musk bezeichnete das kombinierte Unternehmen nun laut Reuters erstmals öffentlich als SpaceX AI, was auf eine tiefere Verzahnung von Weltraumtechnologie und künstlicher Intelligenz hindeutet. In diesem Zusammenhang kündigte er zudem kürzlich den Start des sogenannten Terafab-Projekts an, einer spezialisierten Fertigungsstätte für KI-Chips, die bereits in wenigen Tagen den Betrieb aufnehmen soll. Diese Initiative unterstreicht den Ambitionsschutz, die Wertschöpfungskette im Bereich der Halbleiterproduktion weiter zu kontrollieren und Kapazitätsengpässe am Weltmarkt zu umgehen.

Aktienreaktionen von Tesla und NVIDIA

Die Tesla-Aktie notiert im NASDAQ-Handel am Donnerstag 2,93 Prozent tiefer bei 381,28 US-Dollar. Auch die Papiere des Chip-Giganten NVIDIA verlieren 2,44 Prozent auf 176,01 US-Dollar. Am Markt werden die Aussagen von Musk zwar als positives Signal für die technologische Roadmap gewertet, jedoch wird auf die bereits hohen Bewertungen im Sektor und die bestehende Unsicherheit bezüglich der kurzfristigen Monetarisierung der KI-Projekte verwiesen.

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Alexandra Hesse, Benedict Kurschat, Julia Walter, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Hattanas Kumchai / Shutterstock.com, JHVEPhoto / Shutterstock.com

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