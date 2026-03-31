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KI-Highflyer

Indirektes Investment in die NVIDIA-Aktie - In diesen Fonds & ETFs ist der Chipgigant vorn dabei

01.04.26 03:50 Uhr
Investieren mit Fonds & ETFs - Hier ist die NASDAQ-Aktie NVIDIA hoch gewichtet | finanzen.net

Der KI-Boom hat NVIDIA an die Spitze der globalen Kapitalmärkte geführt. Für Anleger, die nicht direkt in Einzelaktien investieren wollen, lohnt sich ein Blick auf diese Fonds und ETFs.

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• Möglichkeiten eines indirekten NVIDIA-Investments
• Zahlreiche Fonds und ETFs setzen stark auf den Anlegerliebling
• Dabei zeigt sich ein deutlich zweigeteiltes Bild

NVIDIA ist und bleibt das Aushängeschild des KI-Booms. Für Anleger, die jedoch vor der Investition in eine Einzelaktien zurückschrecken, könnte es interessant sein, einen Blick auf Finanzprodukte mit besonders hoher NVIDIA-Allokation zu werfen, denn die starke Marktstellung von NVIDIA spiegelt sich unmittelbar in der Portfolio-Struktur zahlreicher Fonds und ETFs wider.

Wie eine Auswertung der Daten von Das Investment (Stand: 26. Februar 2026) zeigt, gibt es eine deutliche Spannbreite - von breit gestreuten Aktienfonds bis hin zu hochkonzentrierten Technologie-ETFs mit NVIDIA-Anteilen von über 25 Prozent. Es folgt eine Aufstellung dieser Fonds und ETFs sortiert nach ihrer NVIDIA-Gewichtung. Die ausgewiesene Jahresperformance der Fonds und ETFs basiert auf Daten mit Stand vom 30. März 2026.

Invesco S&P World Information Technology ESG ETF

Der ETF kombiniert Technologie-Investments mit ESG-Kriterien und bildet dazu den S&P Developed Ex-Korea Large Mid Cap ESG Enhanced Information Technology Index ab. Mit 25,38 Prozent ist NVIDIA nach Microsoft die größte Portfolio-Position. Im bisherigen Jahresverlauf kommt der ETF auf eine Performance von -10,46 Prozent.

Xtrackers MSCI USA Information Technology ETF

Der ETF bildet den MSCI USA Information Technology Index ab und hält alle oder einen repräsentativen Teil der Indexbestandteile. Damit setzt er auf Technologieunternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus den USA. NVIDIA ist mit einem beachtlichen Anteil von 23,78 Prozent die größte Position in diesem ETF, der im bisherigen Jahresverlauf eine Performance von -10,09 Prozent aufweist.

iShares S&P 500 Information Technology Sector ETF

Der ETF investiert gezielt in IT-Unternehmen des S&P 500. Hierzu bildet er den S&P 500 Information Technology Index ab. NVIDIA ist mit 23,44 Prozent die größte Position in diesem ETF, der seit dem Jahreswechsel eine negative Performance von -9,83 Prozent ausweist.

UBS - MSCI USA Tech 125 Universal ETF

Der Fonds bildet den MSCI USA Tech 125 ESG Universal Index (NR) ab und investiert somit in Large- und Mid-Cap-Unternehmen mit solidem ESG-Profil aus den USA. NVIDIA ist mit 21,48 Prozent in diesem ETF vertreten. Allerdings ist die YTD-Performance (year-to-date) auch hier negativ, mit -10,11 Prozent.

Xtrackers MSCI World Information Technology ETF

Dieser ETF bildet den MSCI World Information Technology Total Return Net Index ab. Er investiert in Aktien von Unternehmen aus dem Sektor Informationstechnologie in verschiedenen Industrieländern. NVIDIA ist mit einer Gewichtung von 20,92 Prozent die größte Position dieses ETF, der seit Jahresstart jedoch 9,3 Prozent Wertverlust verbuchen musste.

SPDR S&P U.S. Technology Select Sector ETF

Dieser ETF fokussiert sich auf US-Technologiewerte aus dem S&P 500 und bildet dazu den S&P Technology Select Sector Index ab. NVIDIA kommt hier auf einen Anteil von 18,51 Prozent. Der ETF verzeichnete seit Jahresbeginn einen Wertverlust von 10,74 Prozent.

SPDR MSCI World Technology ETF

Der ETF investiert global in Technologieunternehmen aus Industrieländern und bildet den MSCI World Information Technology Index ab. Der NVIDIA-Anteil wird mit 18,27 Prozent angegeben, die YTD-Performance mit -10,48 Prozent.

BBBank Kontinuität Union

Dieser Mischfonds investiert flexibel in verschiedene Anlageklassen und kombiniert Aktien-, Renten- und Immobilienfonds. NVIDIA hat hierin einen Anteil von 11,63 Prozent, die Performance seit Jahresbeginn liegt bei -2,94 Prozent.

Franklin Innovation Fund

Der Fonds konzentriert sich auf innovative und wachstumsstarke Unternehmen weltweit. NVIDIA ist hierin mit 9,06 Prozent zu finden, der aktive Fonds weist jedoch eine YTD-Performance von -13,42 Prozent aus.

Morgan Stanley INVF US Core Equity Fund

Der Fonds investiert in US-Aktien mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung. NVIDIA ist hier mit einem Anteil von 7,98 Prozent enthalten, seit Jahreswechsel mussten Anleger jedoch einen Wertverlust von 10,29 Prozent hinnehmen.

Klare Zweiteilung

Diese Aufstellung zeigt, dass der Einfluss von NVIDIA in spezialisierten Technologie-ETFs, die den Titel als Schwergewicht abbilden, besonders stark ausgeprägt ist. Aktive Fonds bleiben trotz hoher Überzeugung deutlich breiter diversifiziert. Für Anleger bedeutet das: Wer in Tech-ETFs investiert, geht implizit eine deutliche Einzelwertwette auf NVIDIA ein - während aktiv gemanagte Strategien die Position stärker einbetten.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Casimiro PT / Shutterstock.com

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