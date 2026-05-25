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KI-Hype

SoftBank-Aktie auf neuem Rekordhoch: KI-Boom sorgt für Höhenflug

26.05.26 10:28 Uhr
SoftBank erreicht Allzeithoch: KI-Rally schiebt Aktie an | finanzen.net

Angetrieben von der KI-Euphorie erreichte die Aktie der japanischen Beteiligungsgesellschaft SoftBank nach einem kräftigen Kurssprung ein neues Rekordhoch.

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• Die SoftBank-Aktie legte den vierten Handelstag in Folge zu und markierte ein Rekordhoch
• Anleger bewerten SoftBank zunehmend als fokussiertes KI-Investment mit Beteiligungen an Arm und OpenAI
• Alternativen zu bereits hoch bewerteten US-Technologiewerten gesucht

Im Mittelpunkt des Handels stand am Dienstag die Aktie der SoftBank Group. Das Papier sprang um 10,91 Prozent nach oben und erreichte mit 7.841 Yen ein neues Rekordhoch. Zugleich war es bereits der vierte Handelstag in Folge mit Kursgewinnen.

Als zentrale Begründung für die Dynamik galt im Handel vor allem die starke Positionierung des Konzerns im KI-Sektor. Nach Angaben aus dem Marktumfeld hält SoftBank rund 90 Prozent am britischen Chipdesigner Arm Holdings. Dessen Technologie bildet die Grundlage für Architekturen, die in Smartphones, Servern und zunehmend auch in KI-gestützten Computersystemen eingesetzt werden. Marktbeobachter sehen Arm deshalb als eine der wichtigsten Verbindungen SoftBanks zum weltweiten Boom bei KI-Hardware.

OpenAI-Beteiligung verändert Wahrnehmung der Investoren

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält SoftBank laut Händlern durch die Beteiligung am ChatGPT-Entwickler OpenAI. Demnach werde der Anteil inzwischen mit fast 80 Milliarden Dollar bewertet. Gleichzeitig habe SoftBank aus dieser Investition bereits rund 45 Milliarden Dollar Gewinn erzielt.

Solche Zahlen veränderten die Sichtweise der Investoren grundlegend. So wird SoftBank inzwischen als hoch fokussiertes KI-Investment-Vehikel wahrgenommen. Die Holding des japanischen Investors Masayoshi Son gelte bei vielen Anlegern mittlerweile als eine Art KI-Beteiligungsgesellschaft.

Hintergrund dafür sind die engen Verbindungen zu Zukunftsunternehmen wie Arm Holdings sowie Beteiligungen im Umfeld von OpenAI und weiterer KI-Initiativen. Nach positiven Nachrichten aus dem US-Technologiesektor greifen Investoren deshalb häufig auch bei SoftBank-Aktien zu.

KI-Boom treibt Halbleiterbranche weltweit an

Die Rally bei SoftBank steht zudem im Zusammenhang mit der anhaltenden Begeisterung der Märkte für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz. Vor allem nach den Rekordzahlen des US-Chipherstellers NVIDIA und den weltweit steigenden Investitionen in Rechenzentren gilt die Halbleiterindustrie als einer der wichtigsten Gewinner des KI-Zeitalters.

Anleger setzen nach Einschätzung von Marktbeobachtern darauf, dass die Nachfrage nach Hochleistungsprozessoren, Speicherlösungen und spezialisierter Chipfertigung in den kommenden Jahren weiter deutlich steigen wird. Davon profitieren nicht nur große US-Technologiekonzerne, sondern zunehmend auch asiatische Zulieferer und Technologiefirmen.

Besonders japanische Unternehmen werden dabei als strategisch bedeutend angesehen, da sie wichtige Schlüsseltechnologien für die globale Chipindustrie liefern. Mehrere Marktbeobachter berichten zudem, dass internationale Investoren gezielt nach Alternativen zu bereits hoch bewerteten US-Technologiewerten suchen und ihren Fokus dabei verstärkt auf Japan richten.

Einordnung: Was Anleger jetzt beachten sollten

Die aktuelle Entwicklung zeigt, wie stark die Bewertung von SoftBank inzwischen an die Erwartungen rund um den KI-Markt gekoppelt ist. Für Anleger steht dabei vor allem die Frage im Mittelpunkt, ob die Beteiligungen an Arm, OpenAI und weiteren KI-Unternehmen ihr Wachstumstempo halten können.

Gleichzeitig macht die Kursrally deutlich, dass Investoren derzeit verstärkt nach Unternehmen suchen, die indirekt vom weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur profitieren. Wer sich für die Aktie interessiert, sollte deshalb insbesondere die weitere Entwicklung im Halbleitersektor sowie die Dynamik rund um KI-Investitionen im Blick behalten.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: TORU YAMANAKA/AFP/Getty Images, winhorse/iStock

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