KI-Hype treibt an

BigBear.ai-Aktie überspringt wichtige Marke und zielt auf Allzeithoch

13.02.25 17:07 Uhr

Am Donnerstag rücken die Papiere des KI-Profiteurs BigBear.ai in den Anlegerfokus, nachdem sie schon am Vortag weit vorgerückt waren.

Werte in diesem Artikel Aktien BigBear.ai 9,20 EUR -0,03 EUR -0,30% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

• BigBear.ai-Aktie erreicht 10-Dollar-Marke

• Allzeithoch wird wieder greifbar

• Regierungsvertrag schürt Anleger-Optimismus Wer­bung Wer­bung Am Donnerstag gewann die BigBear.ai-Aktie an der NYSE zeitweise 2,31 Prozent auf 9,97 US-Dollar. Im Tageshoch ging es sogar bis auf 10,35 US-Dollar nach oben und damit erreichte sie die wichtige Schwelle von 10 US-Dollar. Schon am Vortag konnte das Papier einen Sprung von 21,75 Prozent auf 9,74 US-Dollar vorweisen und befand sich der auf dem besten Wege, sein Allzeithoch von April 2022 bei 12,60 US-Dollar zu knacken. Mittlerweile geht es jedoch 1,95 Prozent auf 9,53 US-Dollar nach unten. BigBear.ai-Rally läuft sich seit Regierungsvertrag heiß Seit Anfang des Monats bekannt wurde, dass das KI-Unternehmen einen Auftrag des Verteidigungsministeriums zur Weiterentwicklung eines Prototyps für eine geopolitische Risikoanalyse für das CDAO erhalten habe, scheinen Anleger immer optimistischer zu werden. Wer­bung Wer­bung Doch wie weit die Rally noch tragen kann, bleibt abzuwarten. Schließlich steckte das Unternehmen noch im dritten Quartal 2024 in den roten Zahlen und auch im abgelaufenen letzten Jahresviertel wird von Expertenseite der Break-Even nicht erwartet. Allerdings trauen Analysten dem Unternehmen einen Umsatzanstieg zu. Ein Datum der Zahlenvorlage für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2024 hat BigBear.ai noch nicht bekanntgegeben. Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MacroEcon / Shutterstock.com