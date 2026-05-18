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KI im Blick

Alphabet und Blackstone planen gemeinsam KI-Rechenzentren mit Google-Chips - Aktien reagieren

19.05.26 09:13 Uhr
Anleger reagieren positiv: Alphabet steigt an der NASDAQ nach KI-Deal weiter an | finanzen.net

Die Alphabet-Tochter Google und der Finanzinvestor Blackstone wollen zusammen Rechenzentren für Künstliche Intelligenz aufbauen.

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Der Finanzinvestor will anfänglich fünf Milliarden US-Dollar (4,3 Mrd Euro) in das gemeinsame Unternehmen für KI-Dienste in der Cloud investieren und die Mehrheit übernehmen, wie er in der Nacht zum Dienstag in New York mitteilte. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg soll sich die Investition einschließlich Schulden auf 25 Milliarden Dollar belaufen. Chef des Gemeinschaftsunternehmens soll der langjährige Google-Manager Traynor Sloss werden.

In einem ersten Schritt will die Gesellschaft bis zum Jahr 2027 eine Rechenleistung von 500 Megawatt aufbauen. Dabei sollen die Rechenzentren mit den von Google entwickelten KI-Chips der Marke Tensor laufen. Sie sind dafür gemacht, KI-Modelle zu entwickeln und zu betreiben.

Alphabet und Blackstone konkurrieren auf diese Weise künftig mit Unternehmen wie Coreweave und Nebius, die mit ihren Hochleistungsrechnern Dienste für KI-Service-Anbieter zur Verfügung stellt. Während diese Anbieter oft auf Prozessoren des Branchenriesen NVIDIA setzten, hat Google seine eigene Palette an KI-Chips ausgebaut und sucht nach noch mehr Rechenkapazität, um die hohe Nachfrage von Nutzern innerhalb und außerhalb des Unternehmens zu befriedigen.

Google gehört zu den größten Profiteuren des KI-Booms. Der Umsatz seiner Cloudrechner-Sparte schießt in die Höhe und die hauseigenen KI-Dienste haben großen Erfolg bei den Kunden. Blackstone wiederum hat kürzlich seine Einheit Blackstone Infrastructure Trust an die Börse gebracht, die in bereits fertige Rechenzentrumsimmobilien investiert.

Die Alphabet-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 0,47 Prozent höher bei 398,79 US-Dollar. Blackstone-Titel gewinnen dabenen an der NYSE 0,14 Prozent auf 117,20 US-Dollar.

NEW YORK/MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX)

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Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

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