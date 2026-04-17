DAX24.702 +2,3%Est506.058 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3900 -6,4%Nas24.468 +1,5%Bitcoin63.381 +0,7%Euro1,1759 +0,2%Öl95,14 +2,9%Gold4.796 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Microsoft 870747 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 ITM Power A0B57L Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran öffnet Straße von Hormus: Dow letztlich stark -- DAX macht Kurssprung ins Wochenende -- Ölpreise fallen -- Bitcoin steigt -- Netflix-Ausblick enttäuscht -- Manycore, ITM Power, Mercedes im Fokus
Top News
Tesla-Aktie schwächelt: Warum Top-Analyst Dan Ives trotzdem zum Einstieg rät Tesla-Aktie schwächelt: Warum Top-Analyst Dan Ives trotzdem zum Einstieg rät
Experte warnt: Gold-Status als sicherer Hafen gefährdet Experte warnt: Gold-Status als sicherer Hafen gefährdet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
KI im Blick

Tesla-Aktie schwächelt: Warum Top-Analyst Dan Ives trotzdem zum Einstieg rät

20.04.26 03:51 Uhr
NASDAQ-Titel Tesla-Aktie kaufen? Darum empfiehlt Top-Analyst Dan Ives trotz Kurs-Schwäche den Einstieg | finanzen.net

Für Tesla-Anleger waren die letzten Monate eine schwierige Zeit. Doch der prominente Analyst Daniel Ives bleibt trotzdem optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
340,95 EUR 11,40 EUR 3,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Teslas Auslieferungszahlen enttäuschen
• Deutliche Kursverluste des E-Auto-Herstellers
• Wedbush-Analyst Dan Ives bleibt dennoch enthusiastisch

Anfang April enttäuschte Tesla seine Anleger einmal mehr: Zwar vermeldete der E-Auto-Pionier für das ersten Quartal 2026 einen Anstieg der weltweiten Auslieferungen im Jahresvergleich um 6,3 Prozent auf 358.023 Fahrzeuge. Jedoch lag das unter den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt von rund 370.000 Auslieferungen ausgegangen waren. Damit wurden die Markterwartungen nun schon zum zweiten Mal in Folge verfehlt.

Dies blieb nicht ohne Folgen für den Aktienkurs: So hat die Tesla-Aktie auf Monatssicht schon rund 8,9 Prozent an Wert eingebüßt. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Minus sogar auf rund 11 Prozent (Stand: Schlusskurs vom 17.04.2026).

Dan Ives hebt den Daumen

Trotzdem bleibt Daniel Ives von Wedbush laut "TipRanks" weiterhin optimistisch. Der bekannte, langjährige Tesla-Bulle bekräftigte seine Kaufempfehlung und sein beachtliches Kursziel von 600 US-Dollar. Zum Vergleich: Die Tesla-Aktie schloss zuletzt bei 400,62 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 17.04.2026). Bei seiner Einschätzung stützt sich Ives insbesondere auf das KI-Potenzials des Elektroauto-Vorreiters.

Zwar bezeichnete auch Ives die Quartalsauslieferungen als "enttäuschend", trotzdem blieb er angesichts Teslas Vorstoß im Bereich KI zuversichtlich. Er sieht Tesla auf dem Weg zu einem KI-Giganten, der sich auf humanoide Roboter und autonomes Fahren konzentriert. Seiner Meinung nach werden Full Self-Driving (FSD) und Robotaxis die zukünftige Bewertung nach oben treiben, obwohl er einräumt, dass behördliche Genehmigungen und Leistungsmeilensteine weiterhin ein Hemmnis für Teslas FSD-Ambitionen darstellen.

Der von Elon Musk geführte US-Konzern plant, rund 20 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur, die Produktion von Robotaxis, Optimus-Roboter und Batteriekapazitäten zu investieren. Ives sieht darin ein wichtiges, positives Signal für Teslas langfristige Dominanz im KI-Bereich und die nächste Wachstumsphase.

Das sagen andere Analysten

Diesen Optimismus teilen aber nicht alle. Von insgesamt 30 bei "TipRanks" erfassten Analysten bewerten nur 13 die Tesla-Aktie mit einem Buy-Rating. Dazu gesellen sich 11 Hold und 6 Verkaufen-Empfehlungen (Stand: 17.04.2026). Insgesamt fällt das Urteil also eher durchwachsen aus.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Kevork Djansezian/Getty Images, JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
17.04.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
15.04.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
14.04.2026Tesla NeutralUBS AG
09.04.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
07.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.04.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
02.04.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
26.03.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
02.02.2026Tesla OutperformRBC Capital Markets
30.01.2026Tesla BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.04.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
15.04.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
14.04.2026Tesla NeutralUBS AG
23.03.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
17.03.2026Tesla Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
07.04.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026Tesla SellUBS AG
29.01.2026Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK
06.01.2026Tesla VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen