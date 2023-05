Infineon-Aktien feiern NVIDIA-Börsenparty nicht mit - STMicro-Aktien mit Gewinnen

Marktteilnehmer überschlagen sich in Kommentaren wegen der neuen Ziele des Chipherstellers NVIDIA . So schreibt Sascha Gebhard vom Börsendienst Stock3 "Hammer-Ausblick lässt die Shorties schwitzen" und signalisiert damit einen ungemütlichen Handel für auf fallende Kurse setzende Leerverkäufer. Auf der Handelsplattform Tradegate schossen NVIDIA als aktivster Wert bereits um 23 Prozent (umgerechnet gegenüber Nasdaq-Schluss) nach oben, Papiere des Rivalen AMD (Advanced Micro Devices) um 8 Prozent.

Analysten reagieren mit teils heftigen Kurszielerhöhungen - wie etwa Blayne Curtis von Barclays, der für NVIDIA nach bisher 275 nun 500 US-Dollar ansetzt. "Die KI-Welle erreicht früher das Ufer", schrieb er. Auch bei anderen Unternehmen dürften die Erwartungen an das Geschäft mit dem Thema Künstliche Intelligenz steigen, aber NVIDIA greife in diesem Jahr fast alles ab, so Curtis.

Stacy Rasgon von Bernstein Research lobte die NVIDIA-Zahlen ebenfalls, verwies aber auch auf eine etwas trägere Umsatzentwicklung im Geschäft mit der Autoindustrie im Sog der Schwäche Chinas.

Infineon-Aktien feiern Börsenparty nicht mit

Aktien von Infineon haben am Donnerstag nicht lange vom starken Ausblick von NVIDIA profitiert. Während Technologiewerte europaweit die Fantasie im Geschäft mit Künstlicher Intelligenz (KI) feiern, drehten die Papiere des deutschen Chiperstellers nach einem Plus von knapp zwei Prozent ins Minus und verlieren im XETRA-Handel zeitweise 0,85 Prozent auf 33,44 Euro.

Mit Kursen von etwas mehr als 33 Euro orientieren sie sich wieder Richtung exponentielle 200-Tage-Linie bei aktuell 32,14 Euro.

Analyst Stacy Rasgon von der Investmentbank Bernstein hatte in seinem positiven Kommentar zu NVIDIA-Ausblick bereits ein Haar in der Suppe aufgezeigt: Die Umsätze im Geschäft mit der Automobilbranche. Sie litten unter der China-Schwäche, so der Experte. Dies lässt negative Rückschlüsse auf Infineon zu, für die der Bereich Automotive extrem wichtig ist.

Mit dem Rückgang in dieser Woche entfernt sich das Papier zudem von dem Ende März erreichten Jahreshoch von 38 Euro. Mit einem Kursplus von rund 17 Prozent in diesem Jahr schneidet die Aktie aber weiter besser ab als der DAX, nachdem sie 2022 mit einem Minus von 30 Prozent deutlich schlechter als der Leitindex abgeschnitten hatte.

STMicro-Aktien legen daneben 0,73 Prozent auf 39,57 Euro zu.

