LEIPZIG (dpa-AFX) - In der Reisebranche wird Künstliche Intelligenz (KI) laut einer Studie im Auftrag des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) immer wichtiger, doch in Notlagen wünschen sich Reisende weiterhin menschliche Ansprechpartner. Der Präsident des DTV, Reinhard Meyer, wirbt deswegen für einen dosierten Einsatz von KI. "Ich warne immer davor zu sagen: Es gibt KI, wir müssen das jetzt unbedingt flächendeckend anwenden", sagte er vor Beginn des Deutschen Tourismustages heute in Leipzig. Die Chance liege darin, Personal von Routineaufgaben zu entlasten.

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KI wird für die Reiseplanung genutzt

In der Herbstbefragung des Deutschen Instituts für Tourismusforschung gaben 27 Prozent der Menschen an, im Zusammenhang mit einer Urlaubsreise bereits KI-gestützte Anwendungen genutzt zu haben. Das gelte etwa für die Reiseplanung. Geht es jedoch um die Lösung von Problemen während der Reise, um Kommunikation oder um Unterstützung in Notlagen, dann setzt die Mehrheit der Befragten eindeutig auf menschliche Ansprechpartner.

Gäste nicht mit Technik überfordern

"Die Umfrage hat gezeigt: Das Thema KI ist wichtig, aber es wird auch großer Wert auf Gastfreundschaft gelegt", sagte Meyer. Als Beispiel für eine technische Lösung nannte er den digitalen Check-in in Hotels. "Aber auch da gilt: Wenn beim Check-in irgendein Problem auftritt, muss immer ein Mensch im Hintergrund sein, der bei solchen Prozessen helfen kann. Sonst kann man die Menschen schnell überfordern, und nichts ist für ein touristisches Unternehmen schlimmer als verärgerte Touristinnen und Touristen."

Der Tourismustag in Leipzig steht unter dem Motto "Weniger Routine, mehr Gastfreundschaft: Wie KI die Arbeit im Tourismus verändert." Mit mehr als 500 Anmeldungen verzeichne das Branchentreffen einen Rekord, sagte Meyer. Das zeige, dass man mit dem Thema einen Nerv getroffen habe. Es gebe allerdings auch viel Unsicherheit. Zudem seien die Kosten für KI-Lösungen eine Herausforderung für die Betriebe.

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Klamme Kassen der Kommunen bedrohen Tourismus

Ein zweites großes Thema auf dem Tourismustag werden laut Meyer die klammen Kassen der Kommunen sein. Das sei bedrohlich auch für den Tourismus. "Wir haben in Deutschland viele Akteure, die den Tourismus fördern, unterstützen und vor Ort organisieren. Und das geschieht in der Regel über kommunale Einrichtungen. Es gibt zum Beispiel die Tourist-Informationen und andere touristische Infrastruktur. Die muss fortlaufend erhalten und modernisiert werden. Das geht im Grunde genommen vom Wanderweg bis hin zu einem Thermalbad", sagte Meyer.

"Nun muss man wissen, dass der Tourismus eine freiwillige Aufgabe der Kommunen ist. Das heißt, die Kommunen sind angehalten, zunächst einmal ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen und zu finanzieren. Und dann bleibt eben am Ende des Tages immer weniger über für die freiwillige Aufgabe Tourismus. Damit gerät der Tourismus vor Ort in Verteilungskämpfe." Angesicht der dramatischen Lage müssten Bund und Länder dringend zu einer Neuregelung der Kommunalfinanzen kommen, forderte der Verbandschef./bz/DP/zb