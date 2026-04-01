DAX24.115 +0,1%Est505.874 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 +2,9%Nas24.887 +0,2%Bitcoin65.629 -0,6%Euro1,1702 -0,2%Öl110,8 +2,3%Gold4.623 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- NEL ASA, DroneShield, BASF, Alphabet, Advantest, BP, Amazon, Tesla, VW, Bayer, QIAGEN im Fokus
Top News
Wie viel Verlust eine Investition in Ripple von vor 5 Jahren eingebracht hätte Wie viel Verlust eine Investition in Ripple von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Monero: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 1 Jahr gewesen Monero: So lohnend wäre ein Einstieg von vor 1 Jahr gewesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

KI in Firmen viel genutzt - Schulungen oft Mangelware

28.04.26 10:37 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Viele Unternehmen in Deutschland nutzen einer Umfrage zufolge bereits generative KI - deutlich weniger haben ihre Beschäftigten aber in der Nutzung solcher Anwendungen geschult. Das geht aus Daten hervor, die das Marktforschungsinstitut Forsa im Auftrag des TÜV-Verbands erhoben hat. Demnach setzen 56 Prozent der befragten Unternehmen generative KI-Tools wie ChatGPT, Gemini, Claude oder Copilot im Arbeitsalltag ein. 50 Prozent der Befragten sehen zudem einen hohen oder sehr hohen Weiterbildungsbedarf beim Thema KI. Allerdings sagten nur 27 Prozent der Befragten, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihres Unternehmens bereits entsprechende Weiterbildungen besucht hätten.

"Künstliche Intelligenz ist in vielen Unternehmen längst im Arbeitsalltag angekommen, aber der Kompetenzaufbau hält mit der Nutzung nicht Schritt", sagte Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. "Wer KI produktiv und sicher einsetzen will, muss gezielt in die Qualifizierung der Beschäftigten investieren."

Große Unternehmen sehen mehr Bedeutung in KI

Auffällig ist der Blick auf die Größe der Unternehmen: Große Organisation mit mehr als 250 Beschäftigten nutzen den Daten zufolge deutlich häufiger bereits generative KI, sehen häufiger einen Weiterbildungsbedarf und setzen diesen auch vielfach um. Fast jedes zweite Großunternehmen (49 Prozent) hat bereits geschult. Deutlich niedriger ist der Anteil bei mittleren Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigten (32 Prozent). In kleinen Unternehmen mit 20 bis 49 Beschäftigten liegt er bei nur 21 Prozent. "Angesichts der Bedeutung von Künstlicher Intelligenz geht der Kompetenzaufbau insbesondere im Mittelstand nur langsam voran", sagte Bühler. Die Unternehmen sollten mehr in KI-Schulungen investieren und Fortbildungen von der Politik stärker gefördert werden.

Große Mehrheit betont Bedeutung von Weiterbildung

Für die Umfrage hat Forsa Unternehmen in Deutschland ab 20 Mitarbeitern befragt. Die 500 Unternehmen wurden nach einem systematischen Zufallsverfahren ausgewählt und ihre Antworten zwischen dem 26. Januar und dem 11. März mit Hilfe computergestützter Telefoninterviews eingeholt. Befragt wurden Verantwortliche für Weiterbildung, Geschäftsführer, Vorstände und Vorstandsvorsitzende. Laut Forsa ist die Umfrage repräsentativ für Unternehmen ab 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Die Unternehmen betonen in der Umfrage mehrheitlich eine große Bedeutung von Weiterbildung. 87 Prozent ist die Weiterbildung von Mitarbeitenden eher wichtig oder sehr wichtig, 75 Prozent gaben an, Möglichkeiten zur Weiterbildung stünden allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern offen. Eine schriftlich fixierte Weiterbildungsstrategie verfolgen aber nur 29 Prozent der befragten Unternehmen.

"In wirtschaftlich angespannten Zeiten wird Weiterbildung oft zurückgestellt. Genau das ist der Fehler. Gerade jetzt liegt die Chance darin, freie Kapazitäten gezielt für Qualifizierung zu nutzen", sagt Bühler. "Wer heute in KI-, Digital- und Cyberkompetenzen investiert, verschafft sich morgen den entscheidenden Vorsprung."/nif/DP/nas