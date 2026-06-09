KI-Infrastruktur

Brookfield verfünffacht seinen Finanzierungsrahmen für Blooms KI-Kraftwerke auf 25 Milliarden US-Dollar, - was nun für die Aktie entscheidend ist.

Brookfield verfünffacht seinen Finanzierungsrahmen für die KI-Infrastruktur-Partnerschaft mit Bloom Energy

Finanzierungszusage, kein gesicherter Umsatz

Über die weitere Entwicklung der Aktie entscheidet jetzt Blooms Tempo beim Fertigungsausbau

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Bloom Energy erhält den bislang größten Vertrauensbeweis für sein Geschäftsmodell. Der Finanzinvestor Brookfield hebt den gemeinsamen Finanzierungsrahmen für Stromprojekte rund um KI-Rechenzentren von 5 auf 25 Milliarden US-Dollar an. Das entspricht einer Verfünffachung des ursprünglichen Wertes aus Oktober 2025. Für den kalifornischen Brennstoffzellenhersteller rückt das sein Kerngeschäft mitten in den KI-Ausbau. Die Anleger reagieren deutlich: Am Dienstag ging die Bloom Energy-Aktie an der NYSE 10,07 Prozent höher bei 302,70 US-Dollar aus dem Handel, im US-Geschäft am 1. Juli zeigte sich das Papier hingegen mit einem Minus von 4,45 Prozent auf 289,22 US-Dollar.

Was Brookfield wirklich zusagt

Der Rahmen ist eine Finanzierungszusage, kein direkter Umsatz. Im Oktober 2025 war die strategische Partnerschaft mit 5 Milliarden US-Dollar als erste Phase gestartet, jetzt stockt Brookfield auf, um Blooms Anlagen an KI-Standorten zu bauen und zu betreiben und den Großteil der Projektkosten zu tragen. Das Kapital gehört zu Brookfields im November 2025 aufgelegtem Fonds für KI-Infrastruktur, der insgesamt 100 Milliarden US-Dollar investieren will. Die 25 Milliarden entsprechen damit rund einem Viertel des Programms. Für Bloom heißt das vor allem, dass die teure Projektfinanzierung auf einer fremden Bilanz liegt. Das Management hat zudem betont, für den Ausbau kein frisches Eigenkapital aufnehmen zu wollen, was die Sorge vor einer Verwässerung nach der Kursrally dämpft.

Warum die Zusage für Bloom strategisch zählt

Strategisch bestätigt der Schritt, dass Blooms Brennstoffzellen für Rechenzentren längst mehr sind als eine Nische. Wo der Netzanschluss neuer KI-Fabriken Jahre dauert, liefert Bloom Strom direkt vor Ort, und gerade diese Engpässe treiben die Nachfrage.

Die Aufstockung reiht sich in eine Kette großer Abschlüsse ein: Mit Oracle besteht ein Rahmenvertrag über bis zu 2,8 Gigawatt, der gesamte Auftragsbestand liegt bei rund 20 Milliarden US-Dollar. Auch die Zahlen stützen die Geschichte. Im ersten Quartal 2026 kletterte der Umsatz von Bloom Energy auf 751,1 Millionen US-Dollar, ein Plus von 130 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Für das Gesamtjahr 2026 hob Bloom die Umsatzprognose auf 3,4 bis 3,8 Milliarden US-Dollar an.

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Die Gegenprüfung: Zusage ist noch kein Umsatz

Die erweiterte Partnerschaft bemisst vor allem Brookfields Spielraum, nicht Blooms gesicherte Erlöse. 25 Milliarden US-Dollar entsprechen rund dem Siebenfachen der eigenen Umsatzprognose für 2026, und wie viel davon in feste Megawatt-Zusagen mündet, bleibt offen. Der eigentliche Flaschenhals ist die Fertigung. Bloom will seine Kapazität bis Ende 2026 auf 2 Gigawatt verdoppeln und verweist selbst auf Risiken wie Verzögerungen, Kostenüberschreitungen und Personalmangel.

Die Investmentbank RBC wertete die 25 Milliarden als größer als erwartet und führt mit 335 US-Dollar das höchste Kursziel, während UBS zuletzt ein Kaufvotum mit 322 US-Dollar bestätigte. Der Durchschnitt der Ziele liegt nach der Rally aber mit rund 269,42 US-Dollar unter dem aktuellen Kurs, die Bewertung preist bereits viel gelungene Umsetzung ein.

Die entscheidende Größe der nächsten Monate ist deshalb nicht der Rahmen, sondern seine Umsetzung: ob Bloom die Marke von 2 Gigawatt bis Jahresende erreicht und wie viel der zugesagten Milliarden in konkrete Projekte übergeht. Die nächsten Quartalszahlen dürften dazu den ersten belastbaren Hinweis geben.

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Carolin Ludwig, Martina Köhler, Benedict Kurschat, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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