KI-Infrastruktur

Die Marvell-Aktie nimmt Kurs auf ein neues Allzeithoch und profitiert vom Boom rund um KI-Infrastruktur. Dabei spielt die Verbindung zu Amazon eine besondere Rolle.

• Marvell profitiert vom starken Wachstum im Optical-Bereich für KI-Rechenzentren

• Hyperscaler wie Amazon wichtigster Kunde trotz jüngster Zweifel

• Aktie vor neuem Allzeithoch



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Marvell auf Rekordkurs

Die Marvell Technology-Aktie steht vor einem charttechnisch wichtigen Meilenstein und könnte ein neues Rekordhoch markieren. Hintergrund ist eine veränderte Wahrnehmung am Markt. Während Marvell lange nicht als klarer Profiteur des KI-Booms galt, rückt nun vor allem das Geschäft mit optischer Netzwerktechnologie in den Mittelpunkt.

Das Unternehmen entwickelt unter anderem spezialisierte Chips, die in KI-Rechenzentren als Alternative zu klassischen GPUs eingesetzt werden. Besonders gefragt sind aktuell Lösungen für schnellere Datenübertragung mit hoher Bandbreite und niedriger Latenz. Genau hier setzt Marvell an und profitiert vom wachsenden Bedarf an moderner Infrastruktur.

Amazon als Schlüsselfaktor für die Bewertung

Eine zentrale Rolle in der Investmentstory spielt Amazon. Der Cloud- und Tech-Konzern gehört zu den wichtigsten Kunden im Bereich KI-Infrastruktur und entwickelt mit den Trainium-Chips eigene Lösungen für künstliche Intelligenz.

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Genau hier lagen zuletzt auch die Zweifel: Investoren befürchteten, dass Marvell Marktanteile bei Amazon verlieren könnte. Diese Sorge belastete die Aktie zeitweise deutlich. Inzwischen rückt jedoch ein differenzierteres Bild in den Vordergrund. Selbst wenn Amazon stärker auf eigene Chips setzt, bleibt der Bedarf an leistungsfähiger Netzwerktechnologie enorm.

Damit verschiebt sich der Fokus: Nicht einzelne Aufträge, sondern die strukturelle Nachfrage durch Hyperscaler wie Amazon wird zum entscheidenden Treiber. Für Marvell bedeutet das, dass die enge Verbindung zum Cloud-Giganten weiterhin ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstory bleibt.

Aktien im Fokus: Marvell stark, Amazon schwächer

Bereits vor dem Wochenende legte die Marvell-Aktie kräftige 7,19 Prozent auf 128,49 US-Dollar zu. Am Montag setzt sich die Dynamik fort: So steigt das Papier um weitere 3,26 Prozent auf 132,68 US-Dollar und notiert damit über dem bisherigen Allzeithoch von 129,84 US-Dollar. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus auf über 50 Prozent.

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Auch die Aktie von Amazon konnte zuletzt zulegen, zeigt nun aber eine Gegenbewegung. So fällt der Kurs um 0,26 Prozent auf 237,62 US-Dollar. Auf Jahressicht bleibt damit lediglich ein moderates Plus von rund drei Prozent.

KI-Infrastruktur als entscheidender Treiber

Der aktuelle Kursanstieg bei Marvell fällt in eine Phase, in der Halbleiterwerte insgesamt stark gefragt sind. Investoren setzen verstärkt auf Unternehmen, die vom Ausbau von KI-Rechenzentren profitieren. Neben klassischen Chipentwicklern rücken dabei auch Anbieter von Netzwerktechnologie in den Fokus.

Gerade die steigenden Anforderungen an Datenübertragung innerhalb von Rechenzentren spielen Marvell in die Karten. Die Kombination aus wachsendem Markt, technologischer Positionierung und der engen Verzahnung mit großen Cloud-Anbietern wie Amazon sorgt dafür, dass die Aktie derzeit wieder deutlich an Attraktivität gewinnt.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net