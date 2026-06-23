KI-Infrastruktur

QUALCOMM greift tief in die Tasche und kauft das KI-Softwareunternehmen Modular - ein Schachzug, der den Konzern direkt ins Territorium von NVIDIAs CUDA-Plattform führt.

• QUALCOMM übernimmt Modular im Aktiendeal im Wert von rund 3,9 Mrd. US-Dollar

• Übernahme stärkt QUALCOMMs KI-Softwarekompetenz und Datencenter-Ambitionen

• Modular soll NVIDIAs CUDA mit einer hardwareunabhängigen KI-Plattform herausfordern



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QUALCOMM macht mit der Übernahme von Modular Inc. einen seiner bisher deutlichsten Schritte heraus aus der Smartphone-Nische. Wie das Unternehmen am heutigen Mittwoch im Zuge des Investor Day bekanntgab, zahlt der Chipkonzern in einem reinen Aktientausch: Modulars Anteilseigner erhalten bis zu 19,2 Millionen neu ausgegebene QUALCOMM-Aktien. Auf Basis des letzten Schlusskurses von 205,72 USD an der NASDAQ vom 23. Juni 2026 errechnet Reuters daraus einen Dealwert von rund 3,92 Milliarden US-Dollar. Den exakten Wert der Übernahme gab das Unternehmen nicht bekannt.

Nach Veröffentlichung der Pressemitteilung reagiert die Aktie zeitweise mit einem Abverkauf von 3,25 Prozent auf 197,50 US-Dollar - und setzt damit den jüngsten Abwärtstrend fort.

Software als das fehlende Puzzleteil

Was Modular für QUALCOMM so wertvoll macht, liegt im Kern des KI-Infrastrukturproblems: Entwickler, die KI-Modelle auf unterschiedlicher Hardware einsetzen wollen, müssen ihren Code heute typischerweise für jede Chip-Architektur neu schreiben. Modulars Plattform beseitigt diesen Aufwand.

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Wie Reuters erläutert, erlaubt die Software das Ausführen von KI-Modellen auf Chips verschiedener Hersteller, ohne dass Entwickler für jeden Prozessor neuen Code erstellen müssen. Das System unterstützt CPU, GPU, NPU und eigens entwickelte ASIC-Architekturen. Für QUALCOMM bedeutet das laut eigener Pressemitteilung eine "silicon-agnostische" Schicht, die Geräte, Edge-Umgebungen und Rechenzentren verbindet und die Effizienz pro Watt verbessert.

Frontale Herausforderung für NVIDIAs Graben

Der strategische Kern des Deals ist unmissverständlich: Laut Reuters stellt sich QUALCOMM mit dem Kauf direkt gegen CUDA, die Softwareplattform, mit der NVIDIA Millionen von Entwicklern an seine Hardware gebunden hat. CUDA gilt als einer der wichtigsten Gräben, die NVIDIAs Marktposition auf über 5 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung gestützt haben.

Modular hat sich als herstellerneutrale Softwareschicht positioniert, die Chips von NVIDIA, AMD und anderen Anbietern unterstützt. QUALCOMM-CEO Cristiano Amon formulierte das Ziel in der Pressemitteilung so: Die Zukunft gehöre entwicklerfreundlichen, horizontalen Plattformen, die in verschiedenen Rechenumgebungen laufen und Kunden echte Wahlfreiheit beim KI-Einsatz geben. Das ist kein Bescheidenheitsbekenntnis - es ist eine Kampfansage an das proprietäre Ökosystem des Marktführers.

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QUALCOMM braucht den Datencenter-Nachweis

Wie Barron's berichtet, sieht Branchenanalyst Patrick Moorhead von Moor Insights & Strategy den Deal als notwendigen, aber nicht hinreichenden Schritt: QUALCOMM sei sehr gut in Software für Edge-Computing, doch das sei nicht dasselbe wie eine echte Datencenter-Softwarekompetenz. Strategisch könne die Modular-Übernahme helfen, die Datencenter-Frage besser zu beantworten. Diese Einschätzung trifft einen wunden Punkt.

Reuters zufolge sucht QUALCOMM seit längerem einen größeren Anteil am Rechenzentrummarkt, wo die Nachfrage nach generativer KI kräftig wächst. Gleichzeitig plant der Konzern, eigene Prozessoren und KI-Chips für Rechenzentren noch bis Jahresende auszuliefern. Das Smartphone-Geschäft generiert weiterhin den Großteil der QUALCOMM-Einnahmen - eine Abhängigkeit, die der Konzern sichtbar abzubauen versucht.

Modular-Gründer sieht Skalierungschance

Modular-Mitgründer und CEO Chris Lattner, dessen Firma unter anderem auf Ingenieuren aufbaut, die wesentliche Teile der heutigen KI-Infrastruktur mitentwickelt haben, begründete den Zusammenschluss mit dem Skalierungsbedarf. In der Pressemitteilung von QUALCOMM erklärte Lattner, der Deal gebe seinem Unternehmen die Reichweite, um die eigene Mission zu beschleunigen: KI-Entwicklung für Entwickler zugänglicher und leistungsfähiger zu machen, die Portabilität über verschiedene Hardware hinweg zu stärken und ein offenes Ökosystem auszubauen. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen.

Benedict Kurschat, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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