DAX24.717 -0,7%Est506.212 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7500 -2,6%Nas25.748 +0,6%Bitcoin53.353 -3,1%Euro1,1353 -0,3%Öl73,80 -4,2%Gold4.004 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rheinmetall-Crash belastet den Markt: DAX in Rot -- Dow fester -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- SK hynix, TUI, KI-Titel, Cerebras, DHL, Palantir, BYD, Arm, Intel im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittwochnachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittwochnachmittag
Tesla-Konkurrent BYD geht auf Angriff: Acht neue Modelle für Europa - Aktie kaum verändert Tesla-Konkurrent BYD geht auf Angriff: Acht neue Modelle für Europa - Aktie kaum verändert
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
KI-Infrastruktur

QUALCOMM-Aktie greift nach KI-Software: Was der Modular-Deal für Anleger bedeutet

24.06.26 17:16 Uhr
QUALCOMM-Aktie kauft Modular: 4-Milliarden-Deal gegen NVIDIAs CUDA-Dominanz | finanzen.net

QUALCOMM greift tief in die Tasche und kauft das KI-Softwareunternehmen Modular - ein Schachzug, der den Konzern direkt ins Territorium von NVIDIAs CUDA-Plattform führt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
176,86 EUR -0,08 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QUALCOMM Inc.
181,04 EUR 2,76 EUR 1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• QUALCOMM übernimmt Modular im Aktiendeal im Wert von rund 3,9 Mrd. US-Dollar
• Übernahme stärkt QUALCOMMs KI-Softwarekompetenz und Datencenter-Ambitionen
• Modular soll NVIDIAs CUDA mit einer hardwareunabhängigen KI-Plattform herausfordern

QUALCOMM macht mit der Übernahme von Modular Inc. einen seiner bisher deutlichsten Schritte heraus aus der Smartphone-Nische. Wie das Unternehmen am heutigen Mittwoch im Zuge des Investor Day bekanntgab, zahlt der Chipkonzern in einem reinen Aktientausch: Modulars Anteilseigner erhalten bis zu 19,2 Millionen neu ausgegebene QUALCOMM-Aktien. Auf Basis des letzten Schlusskurses von 205,72 USD an der NASDAQ vom 23. Juni 2026 errechnet Reuters daraus einen Dealwert von rund 3,92 Milliarden US-Dollar. Den exakten Wert der Übernahme gab das Unternehmen nicht bekannt.

Nach Veröffentlichung der Pressemitteilung reagiert die Aktie zeitweise mit einem Abverkauf von 3,25 Prozent auf 197,50 US-Dollar - und setzt damit den jüngsten Abwärtstrend fort.

Software als das fehlende Puzzleteil

Was Modular für QUALCOMM so wertvoll macht, liegt im Kern des KI-Infrastrukturproblems: Entwickler, die KI-Modelle auf unterschiedlicher Hardware einsetzen wollen, müssen ihren Code heute typischerweise für jede Chip-Architektur neu schreiben. Modulars Plattform beseitigt diesen Aufwand.

Wie Reuters erläutert, erlaubt die Software das Ausführen von KI-Modellen auf Chips verschiedener Hersteller, ohne dass Entwickler für jeden Prozessor neuen Code erstellen müssen. Das System unterstützt CPU, GPU, NPU und eigens entwickelte ASIC-Architekturen. Für QUALCOMM bedeutet das laut eigener Pressemitteilung eine "silicon-agnostische" Schicht, die Geräte, Edge-Umgebungen und Rechenzentren verbindet und die Effizienz pro Watt verbessert.

Frontale Herausforderung für NVIDIAs Graben

Der strategische Kern des Deals ist unmissverständlich: Laut Reuters stellt sich QUALCOMM mit dem Kauf direkt gegen CUDA, die Softwareplattform, mit der NVIDIA Millionen von Entwicklern an seine Hardware gebunden hat. CUDA gilt als einer der wichtigsten Gräben, die NVIDIAs Marktposition auf über 5 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung gestützt haben.

Modular hat sich als herstellerneutrale Softwareschicht positioniert, die Chips von NVIDIA, AMD und anderen Anbietern unterstützt. QUALCOMM-CEO Cristiano Amon formulierte das Ziel in der Pressemitteilung so: Die Zukunft gehöre entwicklerfreundlichen, horizontalen Plattformen, die in verschiedenen Rechenumgebungen laufen und Kunden echte Wahlfreiheit beim KI-Einsatz geben. Das ist kein Bescheidenheitsbekenntnis - es ist eine Kampfansage an das proprietäre Ökosystem des Marktführers.

QUALCOMM braucht den Datencenter-Nachweis

Wie Barron's berichtet, sieht Branchenanalyst Patrick Moorhead von Moor Insights & Strategy den Deal als notwendigen, aber nicht hinreichenden Schritt: QUALCOMM sei sehr gut in Software für Edge-Computing, doch das sei nicht dasselbe wie eine echte Datencenter-Softwarekompetenz. Strategisch könne die Modular-Übernahme helfen, die Datencenter-Frage besser zu beantworten. Diese Einschätzung trifft einen wunden Punkt.

Reuters zufolge sucht QUALCOMM seit längerem einen größeren Anteil am Rechenzentrummarkt, wo die Nachfrage nach generativer KI kräftig wächst. Gleichzeitig plant der Konzern, eigene Prozessoren und KI-Chips für Rechenzentren noch bis Jahresende auszuliefern. Das Smartphone-Geschäft generiert weiterhin den Großteil der QUALCOMM-Einnahmen - eine Abhängigkeit, die der Konzern sichtbar abzubauen versucht.

Modular-Gründer sieht Skalierungschance

Modular-Mitgründer und CEO Chris Lattner, dessen Firma unter anderem auf Ingenieuren aufbaut, die wesentliche Teile der heutigen KI-Infrastruktur mitentwickelt haben, begründete den Zusammenschluss mit dem Skalierungsbedarf. In der Pressemitteilung von QUALCOMM erklärte Lattner, der Deal gebe seinem Unternehmen die Reichweite, um die eigene Mission zu beschleunigen: KI-Entwicklung für Entwickler zugänglicher und leistungsfähiger zu machen, die Portabilität über verschiedene Hardware hinweg zu stärken und ein offenes Ökosystem auszubauen. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen.

Benedict Kurschat, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen