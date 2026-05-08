DAX24.339 -1,3%Est505.912 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,05 +0,9%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.524 +0,1%Euro1,1785 ±0,0%Öl101,3 -2,0%Gold4.715 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Intel 855681 Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Tempus AI A40EDP Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen auch Freitag in Rekordlaune -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Der "Führerschein-Fonds": Was schon 25 Euro im Monat bewirken Der "Führerschein-Fonds": Was schon 25 Euro im Monat bewirken
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil