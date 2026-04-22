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Meta-Aktie sinkt: Facebook-Mutter trennt sich von 10 Prozent der Belegschaft

23.04.26 21:55 Uhr
NASDAQ-Aktie Meta im Minus: Facebook-Mutter streicht rund 10 Prozent der Stellen | finanzen.net

Der Facebook-Konzern Meta greift inmitten erheblicher Investitionen in Künstliche Intelligenz zu einem weitreichenden Stellenabbau.

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Am 20. Mai sollen rund zehn Prozent der Belegschaft entlassen werden, teilte Meta Platforms den Mitarbeitern in einer internen E-Mail mit. Außerdem sollen etwa 6.000 derzeit freie Stellen nicht besetzt werden.

Meta hatte zum Jahreswechsel knapp 79.000 Beschäftigte. Damit dürften die Entlassungen nahezu 8.000 Menschen treffen. In der unter anderem vom Finanzdienst Bloomberg veröffentlichten E-Mail räumte Personalchefin Janelle Gale ein, dass den Mitarbeitern damit vier Wochen Ungewissheit bevorstünden. Allerdings habe man sich nach Leaks entschieden, die noch unfertigen Pläne schon jetzt in Grundzügen bekanntzugeben.

Zur Begründung für die Entlassungen hieß es, man wolle das Unternehmen effizienter machen und Ausgaben ausgleichen. Meta investiert gerade in großem Stil in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Allein für dieses Jahr wurden Kapitalinvestitionen zwischen 115 Milliarden und 135 Milliarden US-Dollar (98,44 Mrd. bis 115,56. Mrd Euro) in Aussicht gestellt.

Im NASDAQ-Handel verliert die Meta-Aktie zeitweise 2,34 Prozent auf 659,03 US-Dollar.

/so/DP/he

MENLO PARK (dpa-AFX)

In eigener Sache

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Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, mundissima / Shutterstock.com

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31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

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