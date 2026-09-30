DAX 25.399 +0,1%ESt50 6.320 +0,3%MSCI World 4.909 -0,3%Top 10 Crypto 11,35 +2,9%Nas 26.798 -0,1%Bitcoin 73.541 -0,4%Euro 1,1334 -0,1%Öl 103,5 +0,9%Gold 4.174 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
KI-Investitionen

Aktien von Meta, Amazon & Co.: Jamie Dimon erwartet KI-Ausgaben von bis zu einer Billion US-Dollar im Jahr 2027

Aktien von Meta, Amazon & Co.: Jamie Dimon erwartet KI-Ausgaben von bis zu einer Billion US-Dollar im Jahr 2027

JPMorgan-Chef Jamie Dimon hält es für möglich, dass die Hyperscaler 2027 bis zu eine Billion US-Dollar in KI-Infrastruktur stecken. Im laufenden Jahr sind es noch rund 700 Milliarden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
217.35 EUR 0.35 EUR 0.16 %
Charts | News | Analysen
Apollo Global Management Inc
105.10 EUR 0.30 EUR 0.29 %
Charts | News | Analysen
JPMorgan Chase & Co.
295.00 EUR -4.60 EUR -1.54 %
Charts | News | Analysen
Meta Platforms (ex Facebook)
648.30 EUR 17.90 EUR 2.84 %
Charts | News | Analysen

  • Dimon äußerte sich am Rande der JPMorgan India Conference in Mumbai
  • Investitionen von rund 300 Milliarden US-Dollar 2025 auf 700 Milliarden US-Dollar 2026 gestiegen
  • Vermögensverwalter Apollo Global Management sieht den KI-Bauboom doppelt so schnell wachsen wie den Immobilienboom

Dimon rechnet mit weiterem Anstieg der KI-Ausgaben

Werbung

Jamie Dimon, Chairman und Chief Executive Officer von JPMorgan Chase, hat sich am 21. September 2026 am Rande der 11. jährlichen JPMorgan India Conference in Mumbai zu den Investitionen in KI-Infrastruktur geäußert. Im Gespräch mit dem indischen Wirtschaftssender CNBC-TV18 sagte Dimon, die Ausgaben im gesamten Ökosystem der Hyperscaler wie Meta, Amazon und Co. könnten im Jahr 2027 eine Billion US-Dollar erreichen. Zum Vergleich nannte er die Entwicklung der Jahre 2025 und 2026, in denen sich die Investitionen von rund 300 Milliarden US-Dollar auf etwa 700 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt haben. Nach Einschätzung von Dimon trägt dieser Investitionsschub jährlich etwa einen Prozentpunkt zum Wachstum der US-Wirtschaft bei.

Einordnung im Vergleich zu früheren Investitionszyklen

Eine Einordnung der aktuellen Dynamik liefert eine Analyse von Torsten Slok, Chefvolkswirt des Vermögensverwalters Apollo Global Management. Demnach rechnet der Konsens damit, dass die Investitionen der Hyperscaler zwischen 2027 und 2029 jährlich bei rund 3 Prozent des US-Bruttoinlandsprodukts liegen, nach 1,4 Prozent im Jahr 2025 und 0,3 Prozent im Jahr 2019. Das wäre mehr als doppelt so viel wie auf dem Höhepunkt des Telekom- und Glasfaserausbaus der späten 1990er-Jahre, der im Jahr 2000 bei 1,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts lag und anschließend einbrach. Im Vergleich zum Immobilienboom, der 2005 mit 6,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts seinen Höchststand erreichte, ist der Ausbau der Rechenzentren zwar weniger als halb so groß. Allerdings baut sich der KI-Zyklus laut Apollo fast doppelt so schnell auf wie der Immobilienboom in seiner dynamischsten Phase.

Dimon warnt vor verfrühten Schlussfolgerungen zu Gewinnern und Verlierern

Zur Frage, welche Unternehmen von der aktuellen Entwicklung langfristig profitieren werden, äußerte sich Dimon be seinem Auftritt zurückhaltend. Er zog einen Vergleich zum Internetboom der späten 1990er-Jahre, in dessen Verlauf zahlreiche damals bekannte Namen später verschwanden, während heute dominierende Unternehmen zu jener Zeit kaum jemand kannte. Neben den KI-Ausgaben äußerte sich Dimon auch zu handelspolitischen Themen. Mit Blick auf das Verhältnis zwischen den USA und China hatte sich Dimon am 21. September zudem für einen Dialog zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping ausgesprochen. Das Treffen der beiden Staatschefs fand inzwischen statt. Dimon hatte dabei unter anderem Gespräche über Handel, Künstliche Intelligenz und Sicherheitsfragen angeregt./p>

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Den Rise / Shutterstock.com, lev radin / Shutterstock.com

Aktuelle Amazon Aktie News

Werbung

Amazon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
03.08.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Amazon Buy UBS AG
31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.