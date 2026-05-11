DAX24.107 +0,6%Est505.850 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,15 -2,6%Nas26.272 +0,7%Bitcoin67.952 -0,9%Euro1,1711 -0,3%Öl107,3 -0,3%Gold4.686 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Intel 855681 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street uneins -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit Stellenabbau -- Nebius, Infineon, NVIDIA, Alibaba, Chip-Aktien, TUI, Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie vor Kursschub? Google und SpaceX arbeiten offenbar an KI-Rechenzentren im All Alphabet-Aktie vor Kursschub? Google und SpaceX arbeiten offenbar an KI-Rechenzentren im All
Birkenstock-Aktie im Sinkflug: Sandalenriese verfehlt Erwartungen Birkenstock-Aktie im Sinkflug: Sandalenriese verfehlt Erwartungen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
KI-Investitionen belasten

Alibaba-Aktie dreht dennoch ins Plus: Massiver Gewinneinbruch enttäuscht Anleger

13.05.26 17:07 Uhr
Alibaba-Aktie dennoch deutlich stärker: Gewinn bricht um 84 Prozent ein - auch Tochter Ant Group enttäuscht Anleger | finanzen.net

Die Alibaba-Aktie gerät nach enttäuschenden Quartalszahlen unter Druck: Trotz wachsender Cloud- und KI-Umsätze ist der Gewinn des chinesischen Tech-Konzerns massiv eingebrochen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
122,80 EUR 7,60 EUR 6,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Alibaba-Gewinn bricht um 84 Prozent ein
• Milliardeninvestitionen in KI belasten Margen
• Auch Ant Group meldet Gewinneinbruch

Der chinesische Technologiekonzern Alibaba hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen die Anleger enttäuscht. Zwar legte der Umsatz im abgelaufenen Quartal laut Unternehmensangaben um drei Prozent auf 243,4 Milliarden Yuan zu, gleichzeitig brach das bereinigte operative Ergebnis jedoch um drastische 84 Prozent auf 5,1 Milliarden Yuan ein. Unter dem Strich stand sogar ein operativer Verlust von 848 Millionen Yuan.

Hinter dem Gewinneinbruch stehen vor allem hohe Investitionen in Künstliche Intelligenz, Cloud-Infrastruktur und eigene Chiptechnologien. Konzernchef Eddie Wu treibt den Umbau des Unternehmens mit Nachdruck voran. Alibaba will sich im Wettbewerb mit Konkurrenten wie Tencent, JD.com und Meituan langfristig als führender KI-Player positionieren.

Cloud-Sparte wächst kräftig - Anleger bleiben dennoch skeptisch

Positiv entwickelte sich vor allem das Cloud-Geschäft. Die Cloud Intelligence Group steigerte ihren Umsatz laut den veröffentlichten Geschäftszahlen um 38 Prozent auf 41,6 Milliarden Yuan. Alibaba profitiert dabei von der steigenden Nachfrage nach KI-Computing und Speicherlösungen und hatte zuletzt sogar die Preise für entsprechende Produkte angehoben.

Trotz des starken Wachstums im Zukunftsgeschäft wächst an der Börse jedoch die Nervosität. Viele Investoren stellen sich zunehmend die Frage, wann die milliardenschweren KI-Ausgaben tatsächlich zu nachhaltig steigenden Gewinnen führen werden. Zusätzlich belastet das schwächere Konsumumfeld in China die Geschäfte des Konzerns. Die anhaltende Immobilienkrise sowie eine verhaltene Verbraucherstimmung bremsen insbesondere das Handelsgeschäft.

Die in den USA notierten Alibaba ADRs reagierten nach Veröffentlichung der Zahlen im vorbörslichen NYSE-Handel zunächst freundlich, drehten im weiteren Verlauf jedoch deutlich ins Minus. Im regulären Handel geht zeigt sich das Papier weiterhin wechselhaft: Zeitweise gewinnen die Papiere 6,57 Prozent auf 143,64 US-Dollar.

Anleger honorierten zwar die Dynamik im Cloud- und KI-Segment, zeigten sich aber besorgt über die rapide sinkende Profitabilität, heißt es laut Branchenexperten.

Auch Ant Group meldet deutlichen Gewinnrückgang

Zusätzlichen Druck liefert die Entwicklung bei der Fintech-Tochter Ant Group. Wie aus den von Alibaba veröffentlichten Finanzdaten hervorgeht, sank der Nettogewinn der Ant Group im vierten Quartal 2025 um 78,7 Prozent auf 1,15 Milliarden Yuan. Alibaba hält rund 33 Prozent an dem Unternehmen und weist dessen Ergebnis mit zeitlicher Verzögerung aus.

Was der Gewinneinbruch für Anleger bedeutet

Für Anleger bleibt Alibaba damit vorerst eine Wette auf die Zukunft des KI-Marktes. Der Konzern investiert massiv in Wachstum und technologische Infrastruktur, nimmt dafür aber kurzfristig deutlich niedrigere Gewinne in Kauf. Sollte sich die KI-Strategie auszahlen, könnte Alibaba langfristig von einem boomenden Cloud- und KI-Geschäft profitieren. Kurzfristig dürfte die Aktie jedoch anfällig für weitere Kursschwankungen bleiben - insbesondere solange Investoren keine klare Verbesserung bei Margen und Profitabilität erkennen.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, testing / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alibaba

DatumMeistgelesen

Analysen zu Alibaba

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alibaba nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen