KI-Investitionen belasten

Die Alibaba-Aktie gerät nach enttäuschenden Quartalszahlen unter Druck: Trotz wachsender Cloud- und KI-Umsätze ist der Gewinn des chinesischen Tech-Konzerns massiv eingebrochen.

• Alibaba-Gewinn bricht um 84 Prozent ein

• Milliardeninvestitionen in KI belasten Margen

• Auch Ant Group meldet Gewinneinbruch



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Der chinesische Technologiekonzern Alibaba hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen die Anleger enttäuscht. Zwar legte der Umsatz im abgelaufenen Quartal laut Unternehmensangaben um drei Prozent auf 243,4 Milliarden Yuan zu, gleichzeitig brach das bereinigte operative Ergebnis jedoch um drastische 84 Prozent auf 5,1 Milliarden Yuan ein. Unter dem Strich stand sogar ein operativer Verlust von 848 Millionen Yuan.

Hinter dem Gewinneinbruch stehen vor allem hohe Investitionen in Künstliche Intelligenz, Cloud-Infrastruktur und eigene Chiptechnologien. Konzernchef Eddie Wu treibt den Umbau des Unternehmens mit Nachdruck voran. Alibaba will sich im Wettbewerb mit Konkurrenten wie Tencent, JD.com und Meituan langfristig als führender KI-Player positionieren.

Cloud-Sparte wächst kräftig - Anleger bleiben dennoch skeptisch

Positiv entwickelte sich vor allem das Cloud-Geschäft. Die Cloud Intelligence Group steigerte ihren Umsatz laut den veröffentlichten Geschäftszahlen um 38 Prozent auf 41,6 Milliarden Yuan. Alibaba profitiert dabei von der steigenden Nachfrage nach KI-Computing und Speicherlösungen und hatte zuletzt sogar die Preise für entsprechende Produkte angehoben.

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Trotz des starken Wachstums im Zukunftsgeschäft wächst an der Börse jedoch die Nervosität. Viele Investoren stellen sich zunehmend die Frage, wann die milliardenschweren KI-Ausgaben tatsächlich zu nachhaltig steigenden Gewinnen führen werden. Zusätzlich belastet das schwächere Konsumumfeld in China die Geschäfte des Konzerns. Die anhaltende Immobilienkrise sowie eine verhaltene Verbraucherstimmung bremsen insbesondere das Handelsgeschäft.

Die in den USA notierten Alibaba ADRs reagierten nach Veröffentlichung der Zahlen im vorbörslichen NYSE-Handel zunächst freundlich, drehten im weiteren Verlauf jedoch deutlich ins Minus. Im regulären Handel geht zeigt sich das Papier weiterhin wechselhaft: Zeitweise gewinnen die Papiere 0,15 Prozent auf 134,98 US-Dollar.

Anleger honorierten zwar die Dynamik im Cloud- und KI-Segment, zeigten sich aber besorgt über die rapide sinkende Profitabilität, heißt es laut Branchenexperten.

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Auch Ant Group meldet deutlichen Gewinnrückgang

Zusätzlichen Druck liefert die Entwicklung bei der Fintech-Tochter Ant Group. Wie aus den von Alibaba veröffentlichten Finanzdaten hervorgeht, sank der Nettogewinn der Ant Group im vierten Quartal 2025 um 78,7 Prozent auf 1,15 Milliarden Yuan. Alibaba hält rund 33 Prozent an dem Unternehmen und weist dessen Ergebnis mit zeitlicher Verzögerung aus.

Was der Gewinneinbruch für Anleger bedeutet

Für Anleger bleibt Alibaba damit vorerst eine Wette auf die Zukunft des KI-Marktes. Der Konzern investiert massiv in Wachstum und technologische Infrastruktur, nimmt dafür aber kurzfristig deutlich niedrigere Gewinne in Kauf. Sollte sich die KI-Strategie auszahlen, könnte Alibaba langfristig von einem boomenden Cloud- und KI-Geschäft profitieren. Kurzfristig dürfte die Aktie jedoch anfällig für weitere Kursschwankungen bleiben - insbesondere solange Investoren keine klare Verbesserung bei Margen und Profitabilität erkennen.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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