KI-Konkurrenten

Im Wettlauf um die Zukunft der künstlichen Intelligenz rückte Astera Labs jüngst in den Fokus - ein Experte sieht darin großes Potenzial.

• Künstliche Intelligenz ist ein zentraler Motor für technologische Entwicklungen

• Astera Labs und NVIDIA treiben moderne KI voran

• Experte sieht großes Potenzial beim Unternehmen Astera Labs



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Die Entwicklungen im Bereich künstlicher Intelligenz schreiten rasant voran und rücken Unternehmen wie Astera Labs zunehmend ins Rampenlicht: Am 6. März 2026 hob der US-amerikanische Unternehmer Jim Cramer in seiner Sendung "Mad Money" die Aktie des Unternehmens hervor.

Astera Labs: Wegbereiter für KI-Konnektivität

Astera Labs und NVIDIA sind zentrale Unternehmen im Bereich moderner KI. Während NVIDIA vor allem für seine leistungsstarken Grafik- und KI-Beschleuniger bekannt ist, stellt Astera Labs Technologien für die Verbindung und Vernetzung einzelner Komponenten in Rechenzentren bereit.

Laut Unternehmensangaben entwickelt Astera Labs spezialisierte Konnektivitätslösungen für rackskalierbare KI-Systeme. Ziel ist es, Daten, Speicher und Netzwerke so effizient zu verknüpfen, dass keine Engpässe entstehen. Grundlage dafür bilden softwaredefinierte, skalierbare Architekturen sowie moderne Halbleitertechnologien. Das Unternehmen unterhält außerdem vertrauensvolle Beziehungen zu Hyperscalern und weiteren Akteuren im Rechenzentrums-Ökosystem.

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NVIDIA wiederum hat das Feld des Hochleistungsrechnens nachhaltig geprägt: Mit der Einführung von GPU im Jahr 1999 brachte das Unternehmen laut eigenen Angaben zunächst den PC-Gaming-Markt in Schwung, setzte neue Maßstäbe in der Computergrafik und machte parallele Datenverarbeitung massentauglich. In den vergangenen Jahren hat sich die GPU-Technologie zudem als treibende Kraft hinter moderner KI etabliert und bildet heute gewissermaßen den Kern von Computern, Robotern und selbstfahrenden Fahrzeugen.

Astera Labs erweiterte Kooperation mit NVIDIA für NVLink Fusion

Wie Astera Labs am 19. Mai 2025 bekanntgab, erweiterte das Unternehmen die Zusammenarbeit mit NVIDIA, um das NVLink-Fusion-Ökosystem weiterzuentwickeln: NVLink Fusion-Konnektivitätslösungen machen die intelligente Konnektivitätsplattform von Astera Labs noch leistungsstärker und eröffnen Hyperscalern neue Möglichkeiten für skalierbare Hochleistungsnetzwerke. Die Lösungen ermöglichen Hyperscalern, KI-Netzwerke mit hoher Bandbreite und geringer Latenz effizient zu betreiben und bauen auf mehreren Generationen von NVIDIA-Plattformen auf.

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Jim Cramer über das Potenzial von Astera Labs

Am 6. März 2026 rückte Astera Labs erneut in den Fokus, als Jim Cramer in seiner Sendung "Mad Money" eine Zuschauerfrage zu dem Unternehmen aufgriff. Der Unternehmer zeigte sich beeindruckt: "Oh mein Gott, das ist eine absolute Top-Aktie. Unglaublich. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis hinkt hinterher. Ich schaue sie mir immer wieder an und frage mich: Wann wird diese Aktie mal günstig? Und das passiert einfach nicht, genau deshalb, weil es ein wirklich starkes Unternehmen ist."

So bewegen sich die Aktien

Die Bewertungskennzahlen von Astera Labs unterstreichen diesen Eindruck: Die Aktie notiert derzeit bei 123,87 US-Dollar (Schlusskurs: 23. März 2026) und weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 101,62 auf. Das hohe KGV deutet darauf hin, dass Investoren große Wachstumschancen erwarten und die Aktie derzeit hoch im Verhältnis zum Gewinn bewertet ist. Gleichzeitig birgt diese Bewertung ein erhöhtes Risiko, falls die erwarteten Wachstumsziele nicht erreicht werden.

Im Vergleich dazu zeigt sich der Unterscheid zu NVIDIA: Die NVIDIA-Aktie notiert aktuell bei 175,68 US-Dollar (Schlusskurs: 23. März 2026) und wird mit einem KGV von 35,84 gehandelt - deutlich niedriger als bei Astera Labs, was die vorsichtigere Bewertung eines etablierten Unternehmens verdeutlicht.

Svenja Polonyi, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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