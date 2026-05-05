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KI-Konzern mit Bilanz

BigBear.ai-Aktie dennoch fester: Zahlen enttäuschen die Erwartungen

06.05.26 16:58 Uhr
BigBear.ai an der NASDAQ dennoch in Grün: Weiter tief in der Verlustzone | finanzen.net

KI-Unternehmen bekommen am Markt derzeit besondere Aufmerksamkeit. So auch BigBear.ai, insbesondere nachdem das Unternehmen seine Bücher geöffnet hat.

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Für BigBear.ai ist das Q1/2026 erneut mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Das EPS konnte mit -0,12 US-Dollar im Vorjahresvergleich (-0,250 US-Dollar) verbessert werden. Damit schlug sich BigBear.ai im Berichtsquartal schlechter als erwartet, Analysten waren von einem EPS von -0,080 US-Dollar ausgegangen.

Der Umsatz verschlechterte sich von 34,8 Millionen US-Dollar auf 34,4 Millionen US-Dollar, die Analystenschätzungen hatten zuvor bei Erlösen von 33,6 Millionen US-Dollar gelegen.

Die BigBear.ai-Aktie notiert an der NASDAQ zeitweise 0,60 Prozent höher bei 4,165 US-Dollar.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Julia Walter, Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: MacroEcon / Shutterstock.com

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