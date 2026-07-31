Microsoft-Aktie: Konzern ruft seine Entwickler zur Sparsamkeit bei KI-Kosten auf

KI-Kostendisziplin

05.08.26 21:49 Uhr

Microsoft macht OpenAIs Spitzenmodell zum Standard in GitHub Copilot und schickt seinen Entwicklern gleichzeitig eine ungewöhnliche Botschaft zum Umgang mit KI-Token.

Microsoft macht OpenAIs GPT-5.6 Sol zum Standardmodell für die eigenen Entwickler in GitHub Copilot

Gleichzeitig mahnt der Konzern intern zur Zurückhaltung beim Tokenverbrauch

Jeder Beschäftigte Beispiele für sinnvolle und wenig sinnvolle KI-Ausgaben liefern

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OpenAI-Vorteil durch IP-Rechte bis 2032

Microsoft weist laut CNBC seine eigenen Entwickler an, im Programmierwerkzeug GitHub Copilot künftig standardmäßig auf OpenAIs Spitzenmodell GPT-5.6 Sol zu setzen. Gleichzeitig mahnt der Konzern intern zur Zurückhaltung beim Tokenverbrauch. Beides steht nicht im Widerspruch, sondern folgt derselben Logik: Microsoft will aus seiner frühen Beteiligung an OpenAI mehr Wert ziehen und zugleich die Zeit des sorglosen sogenannten Tokenmaxxings beenden.

Jay Parikh, Executive Vice President der CoreAI Engineering Group und damit auch für GitHub, Visual Studio und Visual Studio Code zuständig, schrieb in einem internen Memo, die Verlagerung von Arbeitslasten zu OpenAI-Modellen erhöhe den Wert der eigenen Tokeninvestition. Hintergrund sind IP-Rechte, die sich Microsoft durch seine frühen Investitionen bei OpenAI gesichert hat und die im Zuge der Umstrukturierung des KI-Konzerns bis 2032 verlängert wurden. Im April hatte Microsoft zudem angekündigt, keine Umsatzbeteiligung mehr an OpenAI zu zahlen.

Kostendruck ersetzt die Sorglosigkeit des Tokenmaxxings

Die Anweisung reiht sich in einen branchenweiten Kurswechsel ein. Nach einer Phase, in der Entwicklerteams hohe Tokenrechnungen ohne genaue Prüfung des Ergebnisses in Kauf nahmen, rückt nun die Effizienz in den Vordergrund. Microsofts freier Cashflow sank im jüngsten Quartal um 23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, ein spürbarer, aber im Vergleich zu Amazon und Alphabet milderer Rückgang. Beide Konzerne rutschten zuletzt sogar in einen negativen freien Cashflow. Feste Tokenbudgets für einzelne Teams oder Mitarbeiter gibt es bei CoreAI laut Parikh bislang trotzdem nicht. Stattdessen soll jeder Mitarbeiter je ein Beispiel für nützliche und für wenig nützliche KI-Ausgaben benennen, größere Vorhaben sollen vorab mit der Führungskraft abgestimmt werden.

Aktie profitiert von starkem Quartal, Vergleich zu Megacap-Werten bleibt schwächer

An der Börse kommt die Kombination aus KI-Fokus und Kostendisziplin bislang gut an. Die Microsoft-Aktie schloss am 4. August 2026 bei 492,81 US-Dollar an der Nasdaq, nachdem sie in der Woche nach den jüngsten Quartalszahlen um rund 22 Prozent zulegte, der stärkste Wochengewinn seit 1999. Auf Jahressicht bleibt davon dennoch nur ein Plus von etwa 1 Prozent übrig, womit der Titel hinter den meisten Megacap-Werten zurückbleibt. Parallel baut Microsoft seine Beziehung zum privat finanzierten KI-Unternehmen Anthropic aus, unter anderem über eine geplante Investition von bis zu 5 Milliarden US-Dollar und das neue Produkt Copilot Cowork. Vergleichbare IP-Zusagen wie bei OpenAI gibt es dort öffentlich bislang nicht.

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Ob sich aus der Ansage an die eigenen Entwickler auch belastbare Budgetvorgaben entwickeln, dürfte sich an den kommenden Quartalszahlen ablesen lassen, wenn Microsoft erneut offenlegt, wie stark der freie Cashflow unter den KI-Investitionen leidet.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

Hinweis: Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

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