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KI-Netzausbau

AT&T-Aktie schwächelt trotz Milliarden-Coup: EchoStar-Deal stärkt US-KI-Netzwerk

AT&T-Aktie schwächelt trotz Milliarden-Coup: EchoStar-Deal stärkt US-KI-Netzwerk

Für einen Milliardenbetrag sichert sich AT&T neue Funkfrequenzen, die weit mehr sind als ein gewöhnlicher Netzausbau.

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  • AT&T übernimmt EchoStar-Funkfrequenzen für rund 23 Milliarden US-Dollar
  • Spektrum soll AT&Ts Mobilfunknetz fit für die KI-Ära machen
  • Deal bringt AT&T zusätzliche 50 Megahertz Frequenzen landesweit
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AT&T hat die milliardenschwere Übernahme von Funkfrequenzen der EchoStar Corporation abgeschlossen. Der Telekommunikationskonzern zahlt dafür rund 23 Milliarden US-Dollar und sichert sich damit ein Spektrumpaket, das nach eigenen Angaben praktisch jeden US-Markt abdeckt. Für den reinen Netzausbau bedeutet der Deal zusätzliche Kapazität, für die KI-Ambitionen des Konzerns liefert er die eigentliche Grundlage: Ohne ausreichend Frequenzen lässt sich das versprochene KI-taugliche Mobilfunknetz kaum aufbauen.

Was AT&T für 23 Milliarden US-Dollar bekommt

Die erworbenen Lizenzen umfassen nach Unternehmensangaben rund 30 Megahertz nationales Mid-Band-Spektrum im Bereich 3,45 Gigahertz sowie etwa 20 Megahertz Low-Band-Frequenzen bei 600 Megahertz. Laut Pressemitteilung beläuft sich das gesamte Zusatzvolumen auf rund 50 Megahertz in beiden Frequenzbändern mit bundesweiter Reichweite in nahezu allen US-Märkten. Ergänzend will AT&T mit dem Zukauf die Uplink-Fähigkeiten seines Mobilfunknetzes verbessern. Der Zukauf war bereits im August 2025 angekündigt worden und wurde nun final vollzogen.

Warum das für die KI-Ära zählt

Für die KI-Strategie liegt die Bedeutung genau im Uplink-Aspekt. Klassische Mobilfunknetze sind auf den Download optimiert, auf das Streamen von Videos und das Laden von Internetseiten. KI-Anwendungen drehen diese Logik teilweise um: Kameras, Sensoren und Endgeräte senden große Datenmengen zur Auswertung an Rechenzentren, statt sie nur zu empfangen. AT&T formuliert das Ziel selbst als eine "KI-taugliche vernetzte Erfahrung", die der Konzern mit dem neuen Spektrum liefern will. Damit positioniert sich AT&T weniger als reiner Netzbetreiber, sondern als Infrastrukturpartner für datenintensive KI-Dienste, von der Cloud-Anbindung bis zu vernetzten Industrieanwendungen.

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So reagieren die Aktien von AT&T und EchoStar

Anleger nehmen den Deal im Mittwochshandel an der NYSE eher schlecht auf. So geht es für die AT&T-Aktie zeitweise 0,55 Prozent runter auf 24,53 US-Dollar. Auch die Anteilsscheine von EchoStar geben im NASDAQ-Handel 2,94 Prozent auf 83,41 US-Dollar nach.

Was als Nächstes zu beobachten ist

Der EchoStar-Aktie bringt der Deal vor allem frisches Kapital, während sich die Frequenzen selbst künftig auf der AT&T-Aktie im Netzausbau niederschlagen. AT&T bekräftigt zugleich den finanziellen Ausblick und den Kapitalallokationsplan, die der Konzern mit den Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt hatte. Ein separater Kapitalbedarf für die Transaktion besteht nach Unternehmensangaben damit nicht. Anleger dürften nun beobachten, wie schnell AT&T das neue Spektrum in einzelnen Regionen aktiviert und ob sich das in den Netzwerkkennzahlen und einer saubereren Kapitalstruktur der kommenden Quartale zeigt.

Ein Frequenzkauf dieser Größenordnung bindet Kapital, das AT&T an anderer Stelle im Netzausbau oder beim Schuldenabbau einsetzen könnte, und der Nutzen hängt davon ab, wie zügig sich das Spektrum tatsächlich in Kapazität und Umsatz übersetzen lässt.

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Benedict Kurschat, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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Bildquellen: KAREN BLEIER/Getty Images, Toby Jorrin/Getty Images

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01.04.20 AT&T Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.11.19 AT&T Hold HSBC
28.10.19 AT&T buy UBS AG
25.10.18 AT&T Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.10.18 AT&T Buy Tigress Financial