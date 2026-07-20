Cerebras-Aktie zieht an: Partnerschaft mit CrowdStrike für schnellere KI-Sicherheit

KI-Partnerschaft

22.07.26 17:20 Uhr

CrowdStrike und Cerebras verbünden sich für schnellere KI-Sicherheit, doch an der Börse reagieren die beiden Aktien gegensätzlich.

• Die langfristige Wirkung der Partnerschaft wird sich voraussichtlich in den kommenden Quartalsberichten zeigen, wobei die tatsächliche Nachfrage nach schneller KI-Inferenz entscheidend sein dürfte.

• Die Aktie von Cerebras reagierte kurzfristig mit einem Anstieg von rund 17 %, während die CrowdStrike-Aktie leicht nachgab, was auf die unterschiedliche Unternehmensgröße und Marktposition zurückzuführen ist.

• Cerebras und CrowdStrike haben eine strategische Partnerschaft vereinbart, um Cyberangriffe in Echtzeit zu erkennen und abzuwehren, wobei CrowdStrike die schnelle KI-Inferenz von Cerebras nutzt.

Cerebras und CrowdStrike vereinbaren strategische KI-Partnerschaft

CrowdStrike nutzt Cerebras-Technik für schnellere Bedrohungserkennung

Cerebras-Aktie springt zeitweise rund 17 Prozent hoch, CrowdStrike gibt nach

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Der Cybersicherheitskonzern CrowdStrike und der KI-Chipspezialist Cerebras Systems gehen eine strategische Partnerschaft ein, um Cyberangriffe künftig in Echtzeit abzuwehren. An der Börse kommt die Nachricht unterschiedlich an: Die Cerebras-Aktie schoss an der NASDAQ am Mittwoch zeitweise auf ein Tageshoch von 244,00 US-Dollar und lag damit rund 17 Prozent über dem Vortagesschluss, zuletzt notierte sie noch 3,08 Prozent höher bei 214,99 US-Dollar. Die CrowdStrike-Aktie gab dagegen 1,30 Prozent auf 188,67 US-Dollar nach.

Was die Partnerschaft umfasst

Im Kern nutzt CrowdStrike die nach eigenen Angaben besonders schnelle KI-Inferenz von Cerebras, um leistungsfähigere Modelle für seine Falcon-Plattform "AI Detection and Response" zu betreiben. Damit sollen Bedrohungen praktisch in dem Moment erkannt und gestoppt werden, in dem ein Angriff abläuft. Im Gegenzug setzt Cerebras die Falcon-Plattform von CrowdStrike ein, um das eigene Geschäft abzusichern. Beide Unternehmen begründen den Schritt damit, dass KI Cyberangriffe schneller und schwerer erkennbar macht und die Abwehr deshalb in Echtzeit, gewissermaßen auf Maschinengeschwindigkeit, reagieren müsse.

Ungleiche Kursreaktion bei Aktien von CrowdStrike und Cerebras

Dass die beiden Aktien so unterschiedlich reagieren, dürfte auch an der Größe der Partner liegen. Für den vergleichsweise jungen Börsenneuling Cerebras, erst im Mai an die NASDAQ gegangen, ist die Zusammenarbeit mit einem etablierten Sicherheitsanbieter eine prominente Bestätigung des eigenen Geschäftsmodells. Für den deutlich größeren Konzern CrowdStrike ist sie dagegen eine unter vielen Kooperationen und fällt entsprechend weniger ins Gewicht. Ein einzelner Handelstag taugt allerdings nur bedingt als Beleg, zumal die CrowdStrike-Aktie zuletzt bereits kräftig gestiegen war.

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Wie tragfähig die Partnerschaft ist, wird sich weniger an der ersten Kursreaktion als an der weiteren Geschäftsentwicklung zeigen. Ob sich die vielbeschworene Nachfrage nach schneller KI-Inferenz tatsächlich niederschlägt, dürften die nächsten Quartalsberichte beider Unternehmen zeigen.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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