KI-Pause gefordert

Gewinnmitnahmen nach der jüngsten KI-Rally bleiben bei europäischen Halbleiterwerten auch am Freitag das Thema.

Der US-Branchenindex stand zeitweise kräftig unter Druck. Broadcom verloren zweistellig, nachdem der Ausblick des KI-Riesen den sehr hohen Erwartungen nicht ganz Stand gehalten hatte.

Wer­bung Wer­bung

Auf der Handelsplattform Tradegate fallen am Morgen vor allem Micron Technology, NVIDIA, die südkoreanische SK hynix und Infineon mit Verlusten auf. Letztere näherten sich mit 83,52 Euro wieder ihrem Vortagestief auf XETRA und lagen dabei 1,8 Prozent unter ihrem Schlusskurs.

Anthropic bringt KI-Pause ins Gespräch

Für Aufmerksamkeit sorgt am Freitag ein Blogbeitrag des KI-Entwicklers Anthropic, der von zahlreichen Medien aufgegriffen wird. Die Kalifornier, bekannt durch ihre KI Claude, bringen eine Verlangsamung oder sogar eine zeitweise Pause bei der Entwicklung besonders leistungsfähiger KI-Modelle ins Gespräch. Ziel wäre es nach Angaben des Unternehmens, gesellschaftlichen Institutionen mehr Zeit zur Anpassung zu geben und die Forschung zur sicheren Kontrolle Künstlicher Intelligenz voranzutreiben.

Als Grund verweist Anthropic auf die rasanten Fortschritte der Technologie, insbesondere bei der Fähigkeit von KI-Systemen, sich selbst zu verbessern. Dadurch steige langfristig das Risiko, dass Menschen die Kontrolle über solche Systeme verlieren könnten. Für ein Moratorium wäre nach Ansicht des Unternehmens allerdings ein gemeinsames Vorgehen der führenden KI-Entwickler erforderlich. Einseitige Entwicklungspausen lehnt Anthropic ab, da diese lediglich die Wettbewerbsposition einzelner Anbieter verändern würden. Zugleich arbeitet das Unternehmen nach eigenen Angaben an Konzepten, mit denen sich die Einhaltung möglicher Vereinbarungen überprüfen ließe.

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)