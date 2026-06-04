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KI-Pause gefordert

Anthropic warnt vor Kontrollverlust bei KI - Aktien von Infineon, NVIDIA, Broadcom und Micron rutschen ab

05.06.26 10:06 Uhr
Nach dem Höhenflug folgt die Ernüchterung bei KI-Aktien - Anthropic-Mahnung schickt auch Infineon-Aktie abwärts | finanzen.net

Gewinnmitnahmen nach der jüngsten KI-Rally bleiben bei europäischen Halbleiterwerten auch am Freitag das Thema.

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Broadcom verloren an der NASDAQ zweistellig, auch vorbörslich am Freitag geht es 1,89 Prozent auf 411,24 US-Dollar abwärts, nachdem der Ausblick des KI-Riesen den sehr hohen Erwartungen nicht ganz Stand gehalten hatte.

Micron Technology sackten vorbörslich daneben 4,36 Prozent auf 952,60 US-Dollar ab, auch NVIDIA gaben nach US-Börsenschluss weitere 1,71 Prozent auf 215,03 US-Dollar nach.

Auf XETRA ist es der deutsche Halbleiterhersteller Infineon, der zeitweise ein Minus von 4,83 Prozent auf 80,94 Euro verbucht. Anthropic bringt KI-Pause ins Gespräch

Für Aufmerksamkeit sorgt am Freitag ein Blogbeitrag des KI-Entwicklers Anthropic, der von zahlreichen Medien aufgegriffen wird. Die Kalifornier, bekannt durch ihre KI Claude, bringen eine Verlangsamung oder sogar eine zeitweise Pause bei der Entwicklung besonders leistungsfähiger KI-Modelle ins Gespräch. Ziel wäre es nach Angaben des Unternehmens, gesellschaftlichen Institutionen mehr Zeit zur Anpassung zu geben und die Forschung zur sicheren Kontrolle Künstlicher Intelligenz voranzutreiben.

Als Grund verweist Anthropic auf die rasanten Fortschritte der Technologie, insbesondere bei der Fähigkeit von KI-Systemen, sich selbst zu verbessern. Dadurch steige langfristig das Risiko, dass Menschen die Kontrolle über solche Systeme verlieren könnten. Für ein Moratorium wäre nach Ansicht des Unternehmens allerdings ein gemeinsames Vorgehen der führenden KI-Entwickler erforderlich. Einseitige Entwicklungspausen lehnt Anthropic ab, da diese lediglich die Wettbewerbsposition einzelner Anbieter verändern würden. Zugleich arbeitet das Unternehmen nach eigenen Angaben an Konzepten, mit denen sich die Einhaltung möglicher Vereinbarungen überprüfen ließe.

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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