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Meta-Aktie legt zweistellig zu - KI-Assistent Muse sorgt für Rückenwind

Meta-Aktie legt zweistellig zu - KI-Assistent Muse sorgt für Rückenwind

Meta profitiert an der Börse von einem starken Start seines KI-Assistenten Muse. Auch die Aktien von Arm, Intel und AMD legten deutlich zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
309.80 EUR 5.20 EUR 1.71 %
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Meta Platforms (ex Facebook)
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Die Aktien von Meta Platforms haben am Montag massiv von einer offenbar erfolgreichen Markteinführung ihres KI-Assistenten Muse profitiert. Die Papiere des Facebook-Mutterkonzerns stiegen auf den höchsten Stand seit elf Monaten und schlossen zuletzt an der NASDAQ 11,43 Prozent im Plus bei 741,25 US-Dollar.

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Meta-KI-Assistent Muse erobert App-Charts

Muse katapultierte sich an die Spitze der Charts für mobile Apps in den USA - ein Zeichen dafür, dass das Meta auf dem zunehmend umkämpften Markt für KI-Assistenten für Endverbraucher an Boden gewinnt. Nur wenige Tage nach seiner Markteinführung steht Muse auf Platz 1 der kostenlosen Apps im US-App Store von Apple sowie im Play Store von Alphabet.

Auch Arm, Intel und AMD profitieren

Dies kurbelte auch die Aktienkurse einiger wichtiger Zulieferer von Meta an, insbesondere jene der Hersteller von Mikroprozessoren. So verbuchten die Titel von Arm, Intel und AMD Kursaufschläge zwischen 10 und 17 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com, Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10.09.26 Meta Platforms (ex Facebook) Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen DZ BANK
30.07.26 Meta Platforms (ex Facebook) Buy UBS AG

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