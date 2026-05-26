Micron Technology-Aktie hebt ab: Mega-Gewinnwachstum lässt Anleger feiern
Der Speicherhersteller Micron Technology hat über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 berichtet.
Werte in diesem Artikel
Der Gewinn von Micron Technology ist im dritten Geschäftsquartal 2026 kräftig nach oben gesprungen. Das Ergebnis je Aktie vervielfachte sich von 1,68 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun 24,67 US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld mit einer Gewinnexplosion um mehr als 1.000 Prozent auf 20,76 US-Dollar je Aktie gerechnet. Diese Prognose hat der KI-Profiteur somit jedoch mehr als deutlich eingestellt.
Auch der Umsatz von Micron schnellte kräftig hoch - von 9,30 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf nun 41,456 Milliarden US-Dollar im Berichtszeitraum. Die Analystenerwartungen, die im Vorfeld ein Umsatzwachstum auf 35,75 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten, wurden damit deutlich übertroffen.
Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ reagiert die Micron-Aktie zeitweise mit einem Plus von 6,29 Prozent auf 1.113,81 US-Dollar.
Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net
Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Micron Technology
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Micron Technology
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Micron Technology News
Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Charles Knowles / Shutterstock.com