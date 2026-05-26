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Micron Technology-Aktie hebt ab: Mega-Gewinnwachstum lässt Anleger feiern

24.06.26 22:06 Uhr
Micron Technology-Aktie nach Zahlen-Hammer an der NASDAQ mit Kurssprung: Gigantische Gewinnexplosion dank KI-Boom | finanzen.net

Der Speicherhersteller Micron Technology hat über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 berichtet.

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Micron Technology Inc.
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Der Gewinn von Micron Technology ist im dritten Geschäftsquartal 2026 kräftig nach oben gesprungen. Das Ergebnis je Aktie vervielfachte sich von 1,68 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun 24,67 US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld mit einer Gewinnexplosion um mehr als 1.000 Prozent auf 20,76 US-Dollar je Aktie gerechnet. Diese Prognose hat der KI-Profiteur somit jedoch mehr als deutlich eingestellt.

Auch der Umsatz von Micron schnellte kräftig hoch - von 9,30 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf nun 41,456 Milliarden US-Dollar im Berichtszeitraum. Die Analystenerwartungen, die im Vorfeld ein Umsatzwachstum auf 35,75 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten, wurden damit deutlich übertroffen.

Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ reagiert die Micron-Aktie zeitweise mit einem Plus von 6,29 Prozent auf 1.113,81 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Charles Knowles / Shutterstock.com

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08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2017Micron Technology HoldStandpoint Research
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24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

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