KI-Profiteur

Der Speicherhersteller Micron Technology hat über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 berichtet.

Der Gewinn von Micron Technology ist im dritten Geschäftsquartal 2026 kräftig nach oben gesprungen. Das Ergebnis je Aktie vervielfachte sich von 1,68 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf nun 24,67 US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld mit einer Gewinnexplosion um mehr als 1.000 Prozent auf 20,76 US-Dollar je Aktie gerechnet. Diese Prognose hat der KI-Profiteur somit jedoch mehr als deutlich eingestellt.

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Auch der Umsatz von Micron schnellte kräftig hoch - von 9,30 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf nun 41,456 Milliarden US-Dollar im Berichtszeitraum. Die Analystenerwartungen, die im Vorfeld ein Umsatzwachstum auf 35,75 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten, wurden damit deutlich übertroffen.

Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ reagiert die Micron-Aktie zeitweise mit einem Plus von 6,29 Prozent auf 1.113,81 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net