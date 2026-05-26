KI-Profiteur

Der Speicherhersteller Micron Technology hat über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 berichtet.

Das Wichtigste in Kürze:

Rekordumsatz von 41,456 Milliarden US-Dollar, mehr als das Vierfache des Vorjahresquartals.

Bereinigter Gewinn je Aktie von 25,11 US-Dollar, klar über der Analystenerwartung.

Für das laufende Quartal stellt Micron rund 50 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht, deutlich über dem Konsens.

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Der Gewinn von Micron Technology ist im dritten Geschäftsquartal 2026 kräftig nach oben gesprungen. Das Ergebnis je Aktie vervielfachte sich nach US-Bilanzierungsstandard von 1,68 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 24,67 US-Dollar, bereinigt auf 25,11 US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld mit einer Vervielfachung des Gewinns um mehr als 1.000 Prozent auf 20,76 US-Dollar je Aktie gerechnet. Diese Erwartung übertraf der KI-Profiteur deutlich.

Auch der Umsatz von Micron schnellte kräftig nach oben, von 9,30 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf 41,456 Milliarden US-Dollar im Berichtszeitraum. Gegenüber dem Vorquartal mit 23,86 Milliarden US-Dollar bedeutet das ein Plus von rund 74 Prozent. Die Analystenerwartungen, die zuvor 35,75 Milliarden US-Dollar prognostiziert hatten, wurden damit klar übertroffen.

Micron-Aktien setzen dank der überzeugenden Zahlen und eines optimistischen Ausblicks ihren Höhenflug fort. So legt die Aktie am Donnerstag zeitweise 8,52 Prozent auf 1.138,27,47 US-Dollar zu. Im Handelsverlauf wurde sogar ein neues Allzeithoch erreicht.

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Ausblick liegt deutlich über dem Konsens

Für das laufende vierte Geschäftsquartal stellt Micron einen Umsatz von rund 50 Milliarden US-Dollar in Aussicht, mit einer Spanne von plus/minus einer Milliarde. Der Analystenkonsens hatte lediglich bei 43,24 Milliarden US-Dollar gelegen. Das Ergebnis je Aktie soll bereinigt 31,00 US-Dollar erreichen, nach GAAP 30,73 US-Dollar, jeweils mit einer Spanne von plus/minus einem US-Dollar. Auch hier lag die Markterwartung mit 25,31 US-Dollar darunter. Die Bruttomarge peilt der Konzern bei rund 86 Prozent an, nach 84,6 Prozent im abgelaufenen Quartal.

Mehrotra verweist auf den strategischen Wert von Speicher

Vorstandschef Sanjay Mehrotra führte die Rekorde auf die Rolle von Speicher im KI-Zeitalter zurück. "Microns Rekordergebnisse im dritten Geschäftsquartal und der noch stärkere Ausblick auf das vierte Quartal spiegeln den strategischen Wert von Speicher im KI-Zeitalter wider. Micron investiert auf Rekordniveau in Technologie, Produkte und Lieferkapazitäten, um die rasch wachsende Nachfrage unserer Kunden zu bedienen. Wir sind überzeugt, dass unsere mehrjährigen strategischen Kundenvereinbarungen die Beständigkeit und Vorhersehbarkeit der starken Finanzentwicklung von Micron erheblich steigern werden", sagte Mehrotra.

HBM4 und KI-Speicher treiben das Geschäft

Den Schub liefert das KI-Geschäft. Micron liefert seinen Hochleistungsspeicher HBM4 bereits in großen Stückzahlen für die Plattform eines führenden Kunden aus und hat Qualifizierungsmuster an weitere Abnehmer verschickt. Die nächste Generation HBM4E befindet sich in der Entwicklung, die Serienfertigung ist für das Kalenderjahr 2027 geplant. Hinzu kommen Fortschritte bei schnellen Speichermodulen für Server, leistungsstarken SSDs und mobilen LPDDR5X-Lösungen. Getragen wird das Wachstum vom Rechenzentrumsgeschäft: Die Sparte Core Data Center steigerte den Umsatz auf 11,524 Milliarden US-Dollar, nach 1,530 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal.

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Hoher Mittelzufluss, Dividende verkündet

Der operative Mittelzufluss kletterte auf 25,39 Milliarden US-Dollar, nach 4,61 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Den Investitionen von netto 7,1 Milliarden US-Dollar stand ein bereinigter freier Mittelzufluss von 18,3 Milliarden US-Dollar gegenüber, verglichen mit 1,949 Milliarden US-Dollar ein Jahr zuvor. Den Bestand an liquiden Mitteln und Wertpapieren bezifferte Micron zum Quartalsende auf 30,2 Milliarden US-Dollar. Die Quartalsdividende erklärte der Verwaltungsrat bei 0,15 US-Dollar je Aktie, zahlbar am 21. Juli 2026.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

Carolin Ludwig, Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Evelyn Schmal, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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